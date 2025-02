Escolas do Rio de Janeiro enfrentam desafios com o calor extremo e medidas emergenciais

A situação climática no estado do Rio de Janeiro impõe desafios significativos para cerca de 180 escolas públicas que não dispõem de ar-condicionado. Com a previsão de climatização dessas unidades apenas após o verão, as autoridades educacionais implementaram medidas emergenciais que incluem a redução da carga horária em até 50% ou a adoção de rodízio entre turmas nas salas de aula.

O governo estadual anunciou essas ações nesta quarta-feira (19), em resposta a uma onda de calor que levou a capital a acionar o nível 4 do protocolo de calor, um alerta inédito neste ano. Nesta data, os termômetros marcaram impressionantes 38,3°C na cidade.

Nos estágios iniciais do protocolo, até o nível 3, as autoridades se limitam a emitir alertas sobre os riscos associados às altas temperaturas. Contudo, ao atingir o nível 4, que foi declarado na segunda-feira (17), foram implementadas estratégias adicionais, como a criação de pontos de refrigeração e a possível suspensão de eventos inadequados para as condições climáticas.

A Secretaria de Educação informou que as escolas que optarem pela redução da carga horária deverão disponibilizar conteúdo pedagógico por meio digital. Além disso, a pasta está distribuindo ventiladores para amenizar o calor nas salas de aula. Também foram fornecidas diretrizes às instituições para reforçar a hidratação dos alunos, oferecer merendas mais leves e evitar atividades físicas ao ar livre.

A secretária de Saúde, Claudia Mello, revelou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou um aumento considerável, de 45%, nas chamadas diárias entre os dias 10 e 16 de fevereiro. Em resposta, oito veículos de intervenção rápida foram designados para otimizar os atendimentos. “Nosso objetivo é garantir uma resposta rápida, evitando complicações em situações críticas. As unidades estaduais estão sendo instruídas a aumentar a oferta de água para pacientes e familiares”, declarou Mello.

Desde o início deste mês, as emergências municipais atenderam aproximadamente 2.400 pessoas com problemas relacionados ao calor, como desidratação e agravamento de doenças crônicas. A preocupação principal das autoridades reside em idosos e crianças, grupos que tendem a sentir menos sede e estão mais vulneráveis à desidratação.

As recomendações das autoridades incluem hidratação frequente, uso de roupas leves e limitação da exposição ao sol entre 10h e 16h. Para ampliar o acesso à água potável durante essa onda de calor, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) implementou novos pontos de hidratação na cidade. Desde segunda-feira (17), bebedouros têm sido instalados em diversas localidades, além da introdução recente de bebedouros para animais em nove bases da companhia e em 50 unidades da Operação Segurança Presente.

O aumento das temperaturas também contribuiu para um crescimento alarmante nos incêndios florestais. O Corpo de Bombeiros registrou 560 ocorrências nos últimos dois dias, totalizando mais de duas mil desde o início do mês — um número quase três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) mantém um alerta elevado para o risco de queimadas nas regiões Sul e Serrana do estado e um alerta muito alto na capital e nas regiões Metropolitana e Noroeste. O secretário da Defesa Civil, coronel Tarciso Salles, informou que foram ampliados os envios de alertas via SMS e destacou que as equipes estão mobilizadas continuamente para fornecer informações detalhadas sobre as condições climáticas.

A previsão meteorológica indica que o calor persistirá nos próximos dias, com céu parcialmente nublado e ventos moderados previstos para quinta-feira (20). Entre sexta-feira (21) e domingo (23), espera-se variação na nebulosidade sem expectativa significativa de chuvas.