Avanço da IA chinesa desafia domínio dos EUA e balança mercados

Na última semana, a internet chinesa celebrou uma conquista significativa no campo da inteligência artificial (IA) com o lançamento do modelo de raciocínio da DeepSeek. Este evento ressoou de forma semelhante à vitória do Google DeepMind sobre o campeão mundial de Go em 2017, que havia sido um marco para a inovação ocidental em IA.

Executivos do setor tecnológico na China destacaram que o novo modelo da DeepSeek não apenas representa um avanço científico, mas também desempenha um papel fundamental na tentativa de equilibrar a supremacia dos Estados Unidos nesse domínio. Em suas palavras, a startup se tornou parte de uma equipe emblemática conhecida como “Vingadores da Tecnologia Chinesa”, desafiando a narrativa tradicional que posiciona a China como mera imitadora.

Entretanto, essa celebração trouxe desafios para as gigantes tecnológicas americanas. A valorização do mercado de tecnologia e energia nos EUA sofreu uma queda acentuada, perdendo cerca de US$ 1 trilhão em valor na segunda-feira (27), embora tenha recuperado parte das perdas ao longo da semana. Isso gerou questionamentos sobre a justificativa para os investimentos massivos em infraestrutura de IA por parte das empresas americanas.

Apesar da imagem exterior frequentemente associada à China como uma economia dominada pela manufatura, que se destaca pela produção de hardware acessível, a realidade é bem diferente. O país já se estabeleceu como uma potência global em software, superando o Ocidente em áreas como comércio eletrônico e serviços financeiros digitais, além de ter realizado investimentos significativos em inteligência artificial.

A ascensão da DeepSeek desafia estereótipos persistentes sobre a inovação chinesa e marca uma mudança importante na dinâmica do setor. Fundada em 2023 por Liang Wenfeng, um destacado investidor que comanda um dos principais fundos de hedge do país, a DeepSeek compartilha ambições semelhantes às da OpenAI e Google DeepMind, buscando alcançar a chamada inteligência geral artificial (AGI).

Diferentemente de muitas startups convencionais, a DeepSeek não precisou buscar financiamento externo e opera mais como um laboratório de pesquisa. Liang enfatiza que sua abordagem na contratação prioriza habilidades práticas ao invés de qualificações acadêmicas formais, permitindo aos jovens talentos liberdade criativa e espaço para experimentação. “A inovação muitas vezes surge naturalmente – não é algo que pode ser planejado ou ensinado deliberadamente”, afirmou ele.

A startup baseia seus modelos em tecnologias abertas, como o Llama da Meta, e foca exclusivamente no processamento de linguagem natural para alcançar AGI. Esta estratégia possibilitou à DeepSeek desenvolver um modelo convincente sem demandar recursos computacionais exorbitantes, resultando em custos operacionais significativamente menores em comparação com seus concorrentes americanos.

Como é comum no cenário tecnológico atual, as autoridades dos EUA levantaram preocupações relacionadas à segurança e privacidade acerca das inovações trazidas pela DeepSeek. Além disso, a OpenAI fez acusações sobre possíveis violações de propriedade intelectual por parte da empresa chinesa, criando um clima tenso entre os dois lados.

Enquanto grandes corporações americanas reagem com cautela diante do avanço da DeepSeek, muitos desenvolvedores estão aproveitando as novas oportunidades proporcionadas pela tecnologia. Na segunda-feira passada, o aplicativo foi o mais baixado na App Store dos EUA, evidenciando seu impacto imediato no mercado.

Ironicamente, essa situação pode acabar beneficiando mais os Estados Unidos do que a própria China. Nos últimos anos, o governo chinês impôs restrições ao seu setor privado, resultando em uma queda drástica no número de startups e no financiamento de capital de risco. De acordo com dados da PitchBook, houve uma redução de 37% nos investimentos para US$ 40,2 bilhões no ano passado.

A trajetória da DeepSeek evidencia uma nova era competitiva no cenário global de tecnologia e levanta questões sobre se este é apenas um fenômeno temporário ou o início de uma tendência sustentável. O futuro mostrará se estamos testemunhando um momento onde a China lidera a inovação e os EUA reagem ou se isso se tornará um padrão duradouro no mundo tecnológico.