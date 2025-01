Sam Altman, CEO do ChatGPT, elogia o rival chinês DeepSeek

O CEO da OpenAI, Sam Altman, destacou recentemente a excelência do DeepSeek, um assistente de inteligência artificial desenvolvido pela startup chinesa que está rapidamente ganhando destaque no setor tecnológico. Em uma postagem no X (antigo Twitter), realizada nesta segunda-feira, 27, Altman descreveu o modelo como “impressionante”, especialmente em relação ao seu custo acessível.

“O DeepSeek R1 é um modelo impressionante, principalmente pelo que conseguem entregar pelo preço”, escreveu o executivo, enfatizando o compromisso da OpenAI em desenvolver modelos ainda mais avançados no futuro. Ele reconheceu que a concorrência, embora desafiadora, é “revigorante” para o mercado.

DeepSeek supera o ChatGPT em downloads

Lançado oficialmente no dia 20 deste mês, o DeepSeek já superou o ChatGPT em número de downloads na App Store dos Estados Unidos em questão de dias. O crescimento notável da startup chinesa teve repercussões significativas, com empresas como Nvidia, Meta e Microsoft registrando perdas bilionárias nas bolsas de valores.

A inovação central do DeepSeek reside em sua eficiência de custos. Segundo informações do The New York Times, a startup investiu cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 33 milhões) para desenvolver seu modelo, um valor consideravelmente inferior ao dos investimentos realizados por grandes empresas de tecnologia dos EUA.

Além disso, o DeepSeek foi projetado para executar tarefas complexas de raciocínio lógico, posicionando-se como um concorrente direto do ChatGPT e outras soluções já estabelecidas no mercado. Fundada em 2023 como um braço de pesquisa do fundo High-Flyer, a startup tem se destacado por sua capacidade de inovação com recursos limitados.

A ameaça ao domínio dos EUA na IA

A ascensão do DeepSeek reacendeu discussões sobre o papel dos Estados Unidos na liderança da inteligência artificial global. Desde 2022, o governo americano impôs restrições à exportação de chips avançados para a China, buscando conter o avanço tecnológico do país asiático. Para muitos especialistas em tecnologia, o lançamento do DeepSeek R1 é uma clara demonstração de que a China continua avançando nesse campo e representa uma ameaça ao domínio das grandes empresas americanas. “Os Estados Unidos que se preparem!”, comentou um usuário nas redes sociais.

Por sua parte, Altman reafirmou que a OpenAI seguirá investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento. Em novembro passado, ele anunciou planos para captar US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,9 trilhões) para a construção de novos data centers e tecnologias que aprimorem seus modelos de IA. “O mundo vai querer usar muita IA e ficará surpreso com os modelos de próxima geração que estão por vir”, afirmou.