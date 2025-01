DeepSeek Enfrenta Ataques e Alcança Popularidade no Mercado de IA

A plataforma chinesa de inteligência artificial, DeepSeek, revelou nesta segunda-feira (27) que está sendo alvo de “ataques maliciosos em larga escala”, o que tem dificultado o processo de cadastro em seu site.

No mesmo dia, a DeepSeek conquistou a primeira posição na lista de downloads das lojas da Apple tanto nos Estados Unidos quanto na China. No Brasil, a plataforma também superou o ChatGPT entre os usuários de iPhone, resultando em uma queda significativa nas ações das grandes empresas de tecnologia americanas.

Durante uma tentativa de criar uma conta na DeepSeek entre 13h e 14h, a equipe da Folha não recebeu o código de confirmação necessário para completar o registro. A empresa informou que os usuários que já possuem conta continuam a acessar os serviços sem problemas.

Pela manhã, a DeepSeek já havia limitado o registro a usuários que utilizassem e-mails do Google ou números de telefone com DDI da China (+86), sugerindo que os ataques estavam sendo realizados a partir de outros países.

É importante ressaltar que um aumento repentino na demanda por um servidor pode prejudicar sua funcionalidade. O ChatGPT, por exemplo, enfrentou instabilidades significativas durante seus primeiros dias após o lançamento.

A empresa chinesa tem se destacado no mercado ao apresentar resultados comparáveis ou até superiores aos modelos de inteligência artificial americanos consagrados, como ChatGPT, Claude (da Anthropic) e Llama (da Meta). Recentemente, a startup lançou sua mais nova tecnologia, o V3, que se tornou disponível ao público na semana passada, contribuindo para seu crescimento em popularidade.

A DeepSeek desenvolveu sua tecnologia utilizando equipamentos de gerações anteriores devido às restrições impostas pelo governo americano à exportação de tecnologia para a China. Pesquisadores da empresa publicaram um estudo no mês passado indicando que o modelo DeepSeek-V3 foi treinado com chips H800 da Nvidia e teve um custo inferior a US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 35,6 milhões).

O engenheiro americano Marc Andreessen, conhecido investidor-anjo no Vale do Silício e assessor do ex-presidente Donald Trump, caracterizou o anúncio da DeepSeek como “o momento Sputnik da inteligência artificial”, uma referência ao lançamento do satélite soviético em 1957 que desencadeou a corrida espacial nos EUA.

Além disso, a empresa conseguiu progredir significativamente no desenvolvimento de um modelo avançado de IA mesmo sem acesso aos chips mais modernos da Nvidia devido às restrições americanas.

O lançamento anterior do modelo de IA pela DeepSeek já havia gerado reações tanto de empresas americanas quanto chinesas, incluindo gigantes como Alibaba e ByteDance.

As ferramentas oferecidas pela DeepSeek estão disponíveis gratuitamente em seu site, incluindo suporte para usuários brasileiros e em português. As funcionalidades incluem tradução e geração de textos, análise de grandes volumes de dados e projeções, assistência em pesquisas acadêmicas, redação de códigos em linguagens como Python e automação no atendimento ao cliente.