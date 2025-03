Av. Paulista terá aula de Spinning no Heliponto do prédio do Top Center Shopping 

Prontos para uma experiência diferente? Nos dias 22 e 23 de março, o heliponto do Top Center Shopping promove o Spinning nas Alturas, dois dias de aulas especiais de spinning, proporcionando uma experiência que une exercício, música e uma vista privilegiada da cidade, em uma ação realizada em parceria com a bwell – marca própria do grupo RD Saúde – e com o apoio da Spin’n Soul.

As aulas acontecerão em diferentes horários ao longo do dia. Pela manhã, as turmas serão às 7h30, 8h30, 10h30 e 11h30. No período da tarde, haverá sessões às 16h, 17h e 18h. Durante o evento, os participantes terão acesso a camisetas exclusivas desenvolvidas especialmente pela bwell, além de bikes de última geração. A experiência também promove uma atmosfera sensorial diferenciada, aproveitando o cenário da Avenida Paulista do amanhecer ao pôr do sol.

Além disso, as aulas serão conduzidas por instrutores especializados, ao som de playlists energizantes que acompanham o ritmo da atividade, e contará com tecnologia de áudio imersiva, que disponibilizará fones esportivos para uma conexão total com a música durante os treinos.

Para conferir os valores e garantir um lugar, é necessário acessar o site www.spinnsoul.com.br ou o aplicativo Spin n’ Soul, escolher a unidade Itaim e a modalidade Spin Open Air nos dias 22 e 23 de março. Caso a opção não esteja visível no celular, é preciso clicar em “Ver Grade Completa”. Em seguida, o participante deve adquirir o pacote Open Air, que garante a reserva no evento e mais uma aula gratuita para ser utilizada nas unidades Spin n’ Soul Itaim ou Vila Nova. Após essa etapa, basta reservar a bike para confirmar a participação. Alunos Spin n’ Soul também podem utilizar cinco créditos já existentes na conta para fazer a reserva ou optar por adquirir um novo pacote Open Air.

“Spin Open Air é uma das experiências que reflete nosso propósito no mercado de fitness e bem-estar. Criamos um cardio santuário, proporcionando verdadeira meditação em movimento.”, afirma Daniel Nasser, sócio fundador da Spin n’ Soul.

Clientes do Top Center Shopping poderão resgatar um voucher exclusivo de 20% de desconto para participar, sujeito à disponibilidade, já que os cupons são limitados.

“A Avenida Paulista é um dos cartões-postais mais vibrantes de São Paulo, e eventos como o Spinning nas Alturas permitem que o público aproveite esse cenário de uma forma especial”, afirma Isabela Pavan, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping. “Queremos proporcionar momentos de conexão, energia e bem-estar em um espaço único da cidade.”

“Ter a bwell presente em uma ação como esta reforça nossa proximidade no dia a dia das pessoas”, diz Lah Nascimento, gerente de comunicação e branding de marcas próprias da RD Saúde. “A bwell não é apenas uma marca de suplementação de saúde integral, é também um estilo de vida que une bem-estar, equilíbrio e cuidado com a saúde – aspectos muito presentes nesta experiência que acontece em um lugar icônico”.

Com o patrocínio da bwell e o apoio da Spin’n Soul, referência em indoor spinning, a proposta é oferecer uma vivência dinâmica e envolvente, aproveitando um dos cenários mais icônicos de São Paulo: a Avenida Paulista vista do alto.

Para mais informações, basta acessar o site do shopping ou acompanhar as redes sociais do empreendimento.

Serviço:

Spinning nas Alturas

Datas: 22 e 23 de março

Horários: 7h30, 8h30, 10h30, 11h30, 16h, 17h e 18h.

Local: Heliponto do Top Center Shopping

Endereço: Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo – SP.

Inscrições: Pelo site www.spinnsoul.com.br ou pelo aplicativo Spin n’ Soul