São Caetano inaugura primeiro Studio Velocity na região do Grande ABC

No sábado, 30 de março, em São Caetano do Sul, será inaugurado o primeiro Studio Velocity da região do Grande ABC, uma experiência única de bike indoor. A marca, que pertence ao Grupo Velocity, proporciona aulas coletivas que exercitam o corpo de forma completa em um ambiente energético, com muita música e jogos de luzes.

Com uma arquitetura funcional e localizada em uma das principais vias da cidade, o novo espaço possui, no total, 220m2 e capacidade para 35 alunos na sala em que acontecem as aulas. A unidade apresenta uma incrível infraestrutura com um moderno sistema de som e iluminação, entre outras comodidades como vestiários equipados com toalhas para banho, além de amenities de marcas premium.

A abertura vem para somar e valorizar ainda mais o local, com aumento da circulação de pessoas na região e a possibilidade de criação de novos negócios voltados para o mercado saudável e fitness. “Estamos muitos felizes em trazer a Velocity para a nossa cidade e beneficiar todo o Grande ABC! Somos grandes apaixonados pela transformação que a Velocity proporciona na vida das pessoas, não apenas pela atividade física, mas principalmente pela experiência vivenciada pelos alunos. A sincronia entre música, ritmo e energia proposta nas aulas é algo único e especial” afirmam os empresários e sócios da unidade, Érica Pavan e Thiago de Paula.

Fundada em 2014, a Velocity conta com aulas de 45min de duração que trabalham o corpo por completo, proporcionando elevado gasto calórico (até 700kcal por aula), além de melhorar o condicionamento físico e trazer vários benefícios para a mente. Em uma experiência que combina playlists cuidadosamente preparadas para despertar diferentes sensações e estímulos, os instrutores motivam os alunos através de uma orientação inspiracional em sintonia com a música para criar um impacto verdadeiramente transformador. Os alunos se movimentam em sincronia com a batida da música, todos juntos, seguindo a coreografia característica dos professores e sentindo o momento presente.

A inauguração da unidade no dia 16 de março conta com aulas no período da manhã e brunch para o público presente. Após a abertura, a unidade funcionará de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos finais de semana e feriados, das 8h às 14h. Para priorizar a facilidade de acesso e a diminuição de burocracias, a marca disponibiliza o serviço pay-per-use, em que o aluno compra uma aula avulsa ou pacote de créditos e utiliza como quiser dentro da validade do pacote, sem a existência de mensalidade, matrícula ou taxa de adesão, e o agendamento das aulas pode ser feito diretamente no app ou site.

Serviço:

Inauguração do Studio Velocity São Caetano do Sul, no Grande ABC

Soft opening: quarta-feira,27 de março

Inauguração: sábado, 30 de março

Local: Avenida Goiás, 762 – Bairro Santo Antônio – São Caetano do Sul – SP

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 20h; aos finais de semana e feriados, das 8h às 14h