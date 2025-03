Av. Paulista segue com opções gratuitas para curtir a cidade após o Carnaval

O Carnaval passou, mas a energia da cidade continua. Agora é o momento ideal para aproveitar São Paulo com calma, mergulhando na história e na cultura da Avenida Paulista. O Top Center Shopping oferece passeios guiados gratuitos que proporcionam uma experiência enriquecedora e acessível para todas as idades.

O Walking Tour “#APaulistaéTop” leva os participantes por pontos icônicos como a Casa das Rosas, a Japan House e o MASP, explorando a história e as influências culturais que moldaram São Paulo. Com duração de 2 horas e meia, o tour começa em frente à Casa das Rosas e termina com uma vista panorâmica da Avenida Paulista no heliponto desativado do Top Center Shopping. A iniciativa, realizada em parceria com o SP da Garoa, que é pioneira na região, já acontece há mais de quatro anos e se tornou um dos passeios culturais favoritos de quem quer conhecer a cidade a fundo.

Já para quem prefere uma experiência mais dinâmica, o Bike Tour oferece um passeio de bicicleta por marcos históricos da região, como o Conjunto Nacional, o Sesc Avenida Paulista e o Palacete Franco de Mello. O percurso proporciona uma nova perspectiva da cidade, combinando lazer e cultura ao ar livre.

Com saída do Top Center Shopping, o original Bike Tour acontece todos os domingos, em diversos horários, permitindo que mais pessoas participem da experiência. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do Bike Tour e contribuir com 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados à ONG NABEM.

“Com o Carnaval trazendo muita energia para a cidade, seguir com opções incríveis para quem deseja um programa mais cultural e tranquilo é importante”, afirma Isabela Pavan, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping. “A Avenida Paulista tem uma história incrível e queremos proporcionar uma experiência acessível para todos que desejam explorá-la com mais calma e conhecimento”.

Serviços:

Walking Tour “#APaulistaéTop”

Datas: 9 e 30 de março.

Horário: 9h45 (saída da Casa das Rosas).

Gratuito (inscrições pelo app do shopping).

Bike Tour

Datas: todos os domingos.

Horários: 9h, 12h e 13h30.

Gratuito, com doação de 2 kg de alimentos não perecíveis para a ONG NABEM (inscrições pelo app do shopping).