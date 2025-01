MASP inicia visitas gratuitas durante à noite em parceria com a B3

A B3, a bolsa de valores do Brasil, realiza uma nova parceria com o MASP. O público poderá visitar gratuitamente o museu todas às sextas-feiras, com entradas entre 18h e 20h, a partir do dia 10 de janeiro. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no site oficial do museu.

“A B3 investe no desenvolvimento da sociedade. O acesso a museus é essencial neste processo e nós atuamos para ampliar a democratização cultural. A relação da B3 com o MASP é antiga. Tivemos o privilégio realizar um comodato com o museu há alguns anos com 65 obras de arte do acervo da bolsa de valores”, diz Bruna De Caro, superintendente de Marca e Marketing na B3.

O projeto fortalece o compromisso da B3 em democratizar o acesso à cultura.

A bolsa de valores do Brasil apoia 15 projetos culturais e contribuiu em 2024 para que mais de 109 mil pessoas acessassem os oito museus patrocinados. Dentre as instituições apoiadas, incluindo o MASP, estão a Fundação FHC, a Pinacoteca de São Paulo, o MIS, o Museu do Amanhã, o Museu Judaico e o MUB3, na capital paulista, o Instituto Inhotim, localizado em Minas Gerais, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Além das gratuidades, a bolsa do Brasil patrocina ainda uma série de iniciativas como o Instituto Baccarelli e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.