MASP apresenta programação de 2025 dedicada às Histórias da Ecologia

O MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand apresenta em 2025 uma programaçãodedicada às Histórias da ecologia. Exposições, cursos, palestras, oficinas, seminários e publicações abordarão a crise climática e a relação do ser humano com o meio ambiente, em conexão com a cultura visual e as práticas artísticas. As atividades ocorrerão nos dois edifícios que compõem o museu – a sede original nomeada Lina Bo Bardi e no novo prédio Pietro Maria Bardi, que será aberto para o público em março de 2025.

Histórias da ecologia reunirá artistas, coletivos e ativistas de diversas partes do mundo que, por meio de suas criações, respondem às crises climáticas, políticas, territoriais e sociais. A proposta curatorial investigará as relações entre os seres vivos, suas criações e o meio em que vivem. O termo “ecologia” foi escolhido em detrimento do termo “natureza”, entendendo o humano como parte de um ecossistema complexo e não separado, ou hierarquicamente superior a ele.

O programado ano dá sequência às exposições dedicadas às Histórias no MASP, realizadas desde 2016 e que incluem Histórias da infância (2016), Histórias da sexualidade (2017), Histórias afro-atlânticas (2018), Histórias das mulheres, histórias feministas (2019), Histórias da dança (2020), Histórias brasileiras (2021-22), Histórias indígenas (2023) e Histórias LGBTQIA+ (2024).

Celebrando a abertura das novas galerias do edifício Pietro Maria Bardi em março, serão apresentadas exposições com recortes do acervo MASP, que incluem obras de Renoir e Artes da África, além de uma mostra dedicada às Histórias do MASP e uma vídeo-instalação inédita no país do artista Isaac Julien, que reflete as dimensão poéticas do legado da arquiteta e designer Lina Bo Bardi.

Como parte da programação anual de atividades culturais no vão livre do MASP, que incluirá diversas atividades propostas pela área de Mediação e Programas Públicos, o museu apresenta a instalação interativa, O Outro, Eu e os Outros, do artista colombiano Iván Argote que convida o público a uma reflexão sobre o papel do indivíduo no coletivo e no espaço público.

Confira a programação do MASP para 2025:

Pierre-Auguste Renoir

28.03 — 3.8.2025

Edifício Pietro Maria Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, e Fernando Oliva, curador, MASP

A exposição sobre Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) exibirá as treze obras do artista presentes no acervo do MASP. Composta por doze pinturas e uma escultura, a mostra abrange praticamente toda a carreira do artista francês. Entre as pinturas europeias da coleção do MASP, esta constitui o maior número de obras de um único artista. A última vez que esse conjunto foi exposto em sua totalidade foi há 23 anos, em abril de 2002, no próprio museu, na mostra “Renoir – O pintor da vida”.

As obras de Renoir foram adquiridas durante o chamado período das grandes aquisições quando, entre o final da década de 1940 e início dos anos 1950, Pietro Maria Bardi (1900-1990), diretor-fundador do MASP, incorporou ao acervo trabalhos de artistas do cânone europeu, a maioria deles italianos e franceses, que hoje compõem o maior e mais importante acervo de arte ocidental do Hemisfério Sul.

Nascido em Limoges, na França, em 1841, Renoir foi um dos principais pintores do movimento impressionista francês, conhecido por suas pinturas de cores vibrantes, caracterizadas pelo uso da luz e cor, pinceladas fluidas e uma atenção especial à figura humana, especialmente em cenas de cotidiano e retratos. Renoir começou sua carreira como aprendiz de pintor de porcelana, mas logo se dedicou à pintura em tela, onde desenvolveu um estilo que evoluiu do impressionismo ao realismo. Ainda na juventude conheceu Claude Monet (1840‑1926), quando frequentava ateliês e estudava na École de Beaux‑Arts de Paris. Com Camille Pissarro (1830‑1903) e Alfred Sisley (1839‑1899), formaram o primeiro núcleo dos impressionistas, que renovaram a técnica e os temas da pintura da época. Contudo, diferentemente dos colegas que estavam mais preocupados em captar a sensação visual produzida pelo motivo ao ar livre, Renoir se interessou mais pela representação humana nos diversos retratos que pintou, muitos de famílias da elite francesa.

Histórias do MASP

28.03 — 3.8.2025

Edifício Pietro Maria Bardi

Curadoria: Regina Teixeira de Barros, curadora coordenadora e de acervo, MASP, Guilherme Giufrida, curador assistente, MASP, e Laura Cosendey, curadora assistente, MASP

A exposição Histórias do MASP percorrerá mais de sete décadas de história do museu no contexto da abertura do seu segundo prédio na avenida Paulista, o edifício Pietro Maria Bardi. Inicialmente instalado em um único andar no prédio dos Diários Associados na rua 7 de abril, o Museu de Arte Assis Chateaubriand consolidou seu papel na vida cultural da cidade ao inaugurar sua icônica sede na avenida paulista — agora chamada de edifício Lina Bo Bardi.

Em um viés cronológico, a exposição Histórias do MASP aborda temas como a formação do acervo, as histórias das exposições no museu, sua extensa programação, bem como as transformações na arquitetura de seus edifícios. Esse momento de expansão também nos convida a refletir sobre a forte presença do MASP no imaginário artístico e cultural paulistano e nacional.

Artes da África

28.03 — 3.8.2025

Edifício Pietro Maria Bardi

Curadoria: Amanda Carneiro, curadora, MASP, e Leandro Muniz, curador assistente, MASP

A exposição estabelece uma leitura crítica e propositiva sobre a da coleção de arte africana do MASP que reúne cerca de 120 itens e obras provenientes da África, que abrangem desde peças do Egito Antigo até alguns trabalhos contemporâneos. A maior parte desse acervo são estatuetas e máscaras do século 20, incorporadas ao acervo do museu ainda nas primeiras décadas de sua formação. Essas obras provêm principalmente da porção ocidental do continente, de grupos como os Guro, Senufo e Baule, da atual Costa do Marfim; Dogon e Bambara, da República do Mali; Mossi e Bobo-Quele, da Burkina Fasso; Baga, da Guiné; Ashanti, de Gana; Wobe-Guere, da Libéria; Mumuye, Ibibio e, predominantemente, Iorubá, da atual Nigéria. Recentemente, o museu também recebeu um tambor Chokwe, da Angola, contabilizando cerca de 70 peças que são o cerne de Artes da África.

Para esta leitura atualizada e singular da coleção de artes da África, o MASP convidou o escritório da arquiteta Gabriela de Matos que, em colaboração com as curadoras, pesquisará formas de expor objetos de cultura material que escapem das convenções dos museus etnográficos. Além disso, dois artistas brasileiros, biarritzzz e Pedro Ivo Cipriano, vão produzir obras especialmente em diálogo com esse conjunto de peças, como uma maneira de explicitar os lastros e transformações das tradições africanas na cultura brasileira.

Isaac Julien: um maravilhoso emaranhado

28.03 — 3.8.2025

Edifício Pietro Maria Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, com assistência de Matheus Andrade, assistente curatorial, MASP

Isaac Julien (Londres, Reino Unido, 1960) é um artista e cineasta que, por meio de narrativas audiovisuais e instalações multimídia, tensiona os limites entre diferentes práticas artísticas, como arquitetura, fotografia, música e pintura. A vídeo-instalação Um maravilhoso emaranhado (Marvellous Entanglement) foi apresentada pela primeira vez em Londres, em 2019. Composta por nove projeções simultâneas em telas de grandes formatos, os vídeos captam imagens de edifícios icônicos de Lina Bo Bardi (1914-1992), realçando a dimensão poética do legado da visionária arquiteta e designer modernista. O trabalho enfatiza as ideias sociais, políticas e culturais de Bo Bardi, junto a reflexões filosóficas formuladas em artigos e cartas de sua autoria. O título da exposição deriva do trecho: “O tempo linear é uma invenção ocidental; o tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim.” – Lina Bo Bardi.



Gravado em São Paulo (no Museu de Arte de São Paulo-MASP, no Sesc Pompeia e no Teatro Oficina) e em Salvador (no Museu de Arte Moderna, no Restaurante Coaty e no Teatro Gregório de Mattos), o filme é protagonizado por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que interpretam os escritos de Bo Bardi sobre o potencial social e cultural da arte, arquitetura e design em diferentes estágios de sua vida. Conta ainda com uma coreografia especialmente encenada pelo corpo de baile do Balé Folclórico da Bahia, performances do coletivo de arte brasileiro Araká, além da participação do ator, diretor, dramaturgo José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), co-fundador do Teatro Oficina de São Paulo, que trabalhou em colaboração estreita com Bo Bardi. A trilha sonora foi criada pela compositora germano-espanhola Maria de Alvear.

Geometrias

28.3 — 3.8.2025

Edifício Pietro Maria Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, Regina Teixeira de Barros, curadora coordenadora, MASP, Matheus de Andrade, assistente curatorial, MASP

A exposição Geometrias reunirá cerca de 40 trabalhos do acervo que se relacionaram com a abstração geométrica. A mostra apresenta desde artistas concretos e neoconcretos, como Judith Lauand (1922-2022) e Hélio Oiticica (1937-1980), até artistas contemporâneos como Delson Uchoa e Beatriz Milhazes. Artistas que trabalharam com a geometria a partir de abordagens menos formalistas também estão incluídos. Entre eles, Rubem Valentim (1922-1991), que desenvolveu um sistema de símbolos afro-brasileiros; Alfredo Volpi (1896-1998), que explorou as formas de fachadas de casarios coloniais e de bandeirinhas de festas populares; e artistas indígenas como Daiara Tukano, que trabalham com grafismos ligados às cosmogonias de seu povo.

A mostra evidencia a diversidade de aplicações de formas geométricas na arte, estabelecendo um diálogo entre diferentes épocas, técnicas e perspectivas culturais. É uma oportunidade para refletir como a geometria pode se desdobrar em diferentes linguagens que transcendem barreiras geográficas e temporais, em uma multiplicidade de vozes e contextos.

A presença da abstração no acervo do MASP tem progressivamente se ampliado nos últimos anos. Assim, foram incorporados à coleção fotografias de Geraldo de Barros (1923-1998) e trabalhos de Alexander Calder (1898-1976); e mais recentemente, por meio de importantes doações, as de obras de Laura Lima e Melissa Cody, além de comodatos de peças de Lygia Clark (1920-1988) e Arthur Luiz Piza (1928-2017).

Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros

28.03.2025

Vão Livre

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP

Iván Argote (Bogotá, Colômbia, 1983) é um artista e cineasta colombiano radicado em Paris que realiza filmes, fotografias, esculturas e performances, além de instalações de grandes dimensões, muitas vezes construídas para espaços públicos. Seus trabalhos problematizam as relações do homem contemporâneo com as estruturas de poder, os sistemas de crenças e os espaços urbanos.

Para o Vão Livre, Argote desenvolveu duas gangorras coletivas, de grandes dimensões (15 x 5 x 2 m), cada qual composta de uma plataforma basculante que se inclina ora para um lado ora para outro, dependendo do número de visitantes e da posição em que se encontram. As gangorras evidenciam a relação entre os sujeitos e permitem que os participantes tomem consciência de si e do outro em um espaço compartilhado.

Em 2024, Argote participou da 60ª Bienal de Veneza e instalou uma escultura no High Line de Nova York, além de ter realizado exposições individuais em Copenhague, Dallas, Berlim e Ardez, na Suíça.

Hulda Guzmán convidou a natureza gentilmente

11.4 — 24.8.2025

1° subsolo, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: Amanda Carneiro, curadora, MASP

Hulda Guzmán (Santo Domingo, República Dominicana, 1984) é reconhecida por retratar, por meio da pintura, seus arredores tropicais e caribenhos enquanto explora planos, perspectivas e realidades, povoadas por um elenco tecnicolor de seres humanos, animais, plantas antropomórficas e criaturas imaginárias. A exposição aborda a relação de Guzmán com a paisagem impressionista, destacando sua contribuição ao gênero ao mesclar a paisagem com características arquitetônicas, realismo mágico e muralismo mexicano.

As narrativas em suas telas ocupam realidades contraditórias e oníricas. Personagens descansam em praias paradisíacas ao lado de apartamentos abandonados, dançam em pistas que se estendem até a floresta tropical e perseguem demônios por interiores elegantes. A exposição celebra uma relação estabelecida em 2017, quando a artista criou a obra Entrega de confiança especialmente para a mostra Histórias da Sexualidade. O trabalho, agora parte da coleção do museu, exemplifica o interesse da artista por cenas eróticas em meio a uma natureza impactada pela abstração e pela arquitetura modernista.

Os interesses peculiares de Guzmán se reapresentam em Venha dançar, comissionada para a mostra Histórias da Dança. Nessa obra, a artista retrata uma clareira exuberante na floresta, onde um grupo de pessoas interage em uma atmosfera hedonista. Ambos os trabalhos servem como ponto de partida para a primeira exposição monográfica da artista na América do Sul.

Mulheres Atingidas por Barragens: bordando direitos

11.4 — 3.8.2025

Mezanino, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: Isabella Rjeille, curadora, MASP, e Glaucea Helena de Britto, curadora assistente, MASP

Arpillera é o nome em espanhol para uma linguagem têxtil figurativa que surgiu no Chile no final dos anos 1960. Durante o regime ditatorial de Augusto Pinochet (1973-1990), essa prática se tornou uma forma de denunciar as violações dos direitos humanos, além de configurar uma importante expressão cultural politicamente engajada e de protagonismo feminino. Em espanhol, “arpillera” significa “juta”, o nome da fibra têxtil que recebe bordados que narram histórias de vida, luta e resistência das autoras e seus contextos. A produção chilena inspirou diversas mulheres e movimentos sociais ao redor do mundo, espalhando-se por países da América Latina, Europa e Ásia, e continua sendo uma relevante ferramenta de memória, educação popular e reivindicação de direitos.

No Brasil, essa forma de expressão inspirou o Coletivo Nacional de Mulheres do MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens – um movimento social brasileiro, auto-organizado, surgido na década de 1980 e que luta pelo direito das pessoas atingidas, reivindica um Projeto Energético Popular e uma transformação social estrutural.

A exposição Mulheres Atingidas por Barragens: bordando direitos apresentará cerca de 30 trabalhos, produzidos entre 2013 e 2024, por mulheres que se reúnem em oficinas organizadas pelo MAB em todo o território nacional. Usando materiais cotidianos, como fragmentos de tecidos e roupas, linhas e agulhas, elas produzem peças têxteis que abordam temas como violência doméstica, a ruptura de vínculos entre a terra e a comunidade devido à construção de barragens, violência contra crianças e adolescentes, falta de acesso à água potável e energia elétrica, e os impactos da poluição de rios e das barragens na pesca e na subsistência das famílias, entre outras violações aos direitos humanos e ambientais.

O MASP e o MAB já colaboraram em projetos anteriores, como na performance realizada pelas mulheres do MAB com a artista colombiana Carolina Caycedo na exposição Histórias Feministas: artistas depois de 2000 (2019) e na presença de arpilleras no núcleo Terra e Território da mostra coletiva Histórias Brasileiras (2022) – ocasião em que uma delas foi adquirida para o Acervo do MASP.

A Ecologia de Monet

16.5 — 24.8.2025

1° andar, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, e Fernando Oliva, curador, MASP, com assistência de Isabela Loures, assistente curatorial, MASP

A exposição A Ecologia de Monet explora o vínculo entre o icônico artista impressionista Claude Monet (Paris, França, 1840—1926, Giverny, França) e o meio ambiente, integrando o programa curatorial do museu para 2025 dedicado ao ciclo de Histórias da Ecologia.

A relação do pintor impressionista com a natureza abrange toda a sua obra, tornando-se mais complexa ao longo dos anos. O artista se dedicou à pintura de paisagem desde sua produção inicial, das cenas marítimas na Normandia, ao norte da França, ou da Floresta de Fontainebleau, até suas pinturas em série realizadas a partir de seu jardim em Giverny durante suas últimas décadas de vida.

A representação do mundo natural por Monet, por meio de uma perspectiva ecológica, prova-se ainda mais radical quando comparada às convenções da arte acadêmica do período, que tratavam a pintura de paisagem como um gênero menor. Essa abordagem lança novas luzes sobre o trabalho do artista ao explorar temas como os impactos das transformações dos meios de produção e das dinâmicas sociais sobre o imaginário impressionista; a percepção do mundo natural como uma economia complexa e interdependente, evidente em algumas de suas obras; e o princípio de uma consciência ecológica, que em Monet e outros pintores abrangem tanto a biologia quanto a fenomenologia.

Frans Krajcberg: reencontrar a árvore

16.5 — 19.10.2025

2° subsolo, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, e Laura Cosendey, curadora assistente, MASP

Frans Krajcberg (Kozienice, Polônia, 1821—2017, Rio de Janeiro, Brasil) foi pioneiro no cruzamento entre arte e ecologia, precursor em dar visibilidade às questões ambientais no território brasileiro. O artista trabalhou a partir de resquícios de troncos, cipós, raízes e madeira calcinada, explorando pigmentos naturais, para produzir obras em que os elementos naturais são a própria matéria de sua arte. Krajcberg provocou uma virada radical nas convenções da escultura, além de desafiar fronteiras entre desenho, gravura e pintura.

Krajcberg chegou ao Brasil nos anos 1950, onde desenvolveu seu trabalho como artista. A partir dos anos 1960, passou a viajar à Amazônia e ao Pantanal, coletando resquícios de troncos em áreas de queimadas. Suas preocupações com o drama ambiental tornaram-se indissociáveis de sua arte. Engajou-se em denunciar queimadas e a violência do extrativismo desenfreado, conferindo ao seu trabalho um cunho altamente político. Krajcberg produziu por mais de seis décadas um corpo de obra chave no contexto das Histórias da ecologia, que se torna cada vez mais pertinente na urgência da crise climática que vivemos hoje. Esta será a primeira exposição monográfica dedicada ao artista no MASP e evidenciará como a relação de Krajcberg com a natureza, inicialmente como motivo e matéria de sua arte, desdobrou-se em seu papel como ativista.

Histórias da ecologia

5.9.2025 — 1.2.2026

Edifício Pietro Maria Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, André Mesquita, curador, MASP, e Isabella Rjeille, curadora, MASP, com assistência de Teo Teotônio, assistente curatorial, MASP

Tema do ciclo curatorial de 2025, Histórias da ecologia será uma coletiva internacional que ocupará cinco andares do edifício Pietro Maria Bardi, novo espaço do MASP. Em um contexto marcado pela intensificação de crises climáticas, políticas, territoriais e sociais, Histórias da ecologia investiga como artistas, coletivos e ativistas de diversas partes do mundo respondem ao tempo presente e compreendem as relações entre os seres vivos, suas criações e o meio em que vivem. O termo “ecologia” foi escolhido em detrimento do termo “natureza”, compreendendo o humano como parte de um ecossistema complexo e não separado ou hierarquicamente superior a ele.

A exposição parte do entendimento de que a ecologia é um sistema de relações. Organizada em cinco núcleos, a mostra abordará as diferentes ideias de tempo como um elemento organizador da vida; bem como os efeitos dos deslocamentos forçados e dos processos migratórios causados tanto por modelos extrativistas de produção quanto por efeitos das mudanças climáticas. Além disso, a exposição oferecerá um olhar aprofundado sobre os sistemas de interdependência entre seres humanos e não-humanos, abarcando diferentes maneiras de habitar o mundo que consideram a complexidade e a interrelação de diferentes formas de vida.

Histórias da ecologia busca compreender como a arte e a sociedade reagem e se adaptam ao meio ambiente ao longo da história, ao mesmo tempo em que nos convida a considerar ações no presente e imaginar futuros possíveis.

Clarissa Tossin: ponto sem retorno

10.10.2025 — 1.2.2026

1º andar, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, e Guilherme Giufrida, curador assistente, MASP

Esta é a primeira exposição individual da artista Clarissa Tossin (Porto Alegre, 1973) em uma instituição de arte no Brasil. A mostra abrange peças de 2008 até o presente, incluindo instalações, esculturas, tecelagens, imagens em movimento e um conjunto de novas obras encomendadas pelo MASP especificamente para esta mostra.

A artista gaúcha radicada em Los Angeles aborda em seu trabalho questões relacionadas ao aquecimento global a partir de diversos materiais, em geral, resíduos industriais da sociedade de consumo, como plástico reciclado, látex derivado do extrativismo na Amazônia e caixas de entrega da loja online Amazon, entre outros. Na obra de Tossin, réplicas de objetos descartados e partes do corpo humano e de plantas aparecem como fósseis, traços de um tempo e lugar perdidos que ecoam na forma de sedimentos arqueológicos.

A exposição apresenta uma das obras mais emblemáticas e monumentais de Tossin, Mortes por onda de calor (Acer pseudoplatanus, Floresta de Mulhouse), de 2021, nunca antes vista no Brasil, criada a partir de uma grande réplica de silicone de uma árvore que morreu por calor excessivo e falta de água na floresta de Mulhouse, na França.

Mais recentemente, Tossin observa na exploração espacial uma atualização do colonialismo extrativista, ligando a degradação ambiental na Terra com planos de mineração e extração de recursos em corpos celestes. Estabelece, assim, conexões entre a emergência climática no planeta Terra e a exploração projetada da atmosfera terrestre e além, revelando como a ambição de mapear o território para fins extrativos está sendo novamente atualizada.

Abel Rodríguez: o nomeador de plantas

10.10.2025 — 1.2.2026

1° subsolo, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, e Leandro Muniz, curador assistente, MASP

Abel Rodríguez (Cahuinarí, Colômbia, 1944) nasceu às margens do Rio Cahuinarí, na Amazônia colombiana, e seu nome indígena é Mogaji Guihu, sendo originário das comunidades Nonuya e Muinane. Foi treinado desde a infância para ser um sabedor, isto é, um depositário dos conhecimentos sobre as espécies botânicas da floresta, seus usos práticos e simbólicos. Nos anos 1990, fugindo dos conflitos armados em sua região natal, mudou-se para Bogotá, onde, em contato com a ONG holandesa Tropenbos, foi incentivado a desenhar para registrar e compartilhar suas memórias.

Ao contrário da tradição do desenho botânico ocidental, que isola os elementos representados, os desenhos de Rodríguez em grafite e aquarela mostram ciclos, interações entre diversas espécies e a ação do tempo na floresta. Feitos a partir de memórias, têm inscrições em espanhol e Nonuya, descrevem os sabores das frutas, os usos medicinais das plantas e quais animais se alimentam delas. A “árvore da vida” é outro tema recorrente em sua produção e narra o principal mito de origem dos Nonuya.

Rodríguez tem participado desde os anos 2000 de diversas mostras, entre as quais Documenta de Kassel (2017), Bienal de São Paulo (2021), Bienal de Sydney (2022) e Bienal de Veneza (2024). A exposição do artista no MASP será sua primeira individual no Brasil e a primeira com uma publicação dedicada à sua produção. Reunirá trabalhos de diferentes momentos de sua obra, desde os anos 1990 até peças recentes, mostrando suas relações com o pensamento Nonuya-Muinane e as fricções culturais pelas quais o artista passou ao se mudar para Bogotá.

Minerva Cuevas: ecologia social

5.12.2025 — 8.3.2026

2° subsolo, Edifício Lina Bo Bardi

Curadoria: André Mesquita, curador, MASP

Minerva Cuevas (Cidade do México, 1975) é uma artista conceitual mexicana que desenvolve projetos que dialogam com antropologia, história e ciências naturais. Sua obra abrange diversos suportes e mídias, como instalação, muralismo, pintura, vídeo e performance.

No ano de Histórias da ecologia no MASP, Cuevas abordará pelo menos três aspectos de seu trabalho. O primeiro diz respeito às suas investigações sobre os impactos do mundo corporativo na vida cotidiana. Cuevas se apropria de logomarcas, campanhas de marketing, slogans e símbolos de grandes empresas para discutir temas como consumo, valor e propriedade. O segundo aspecto a ser explorado na exposição está relacionado ao subtítulo, inspirado no conceito de “ecologia social”, desenvolvido pelo filósofo estadunidense Murray Bookchin (1921-2006). Para Bookchin, os problemas ecológicos estão interligados a questões sociais, especialmente em sistemas políticos hierarquizados. Sobre essas questões, Cuevas realiza trabalhos fotográficos, vídeos e instalações que abordam as demandas de movimentos ligados a questões ambientais, a defesa das terras de povos originários e a necessidade de deslocamentos migratórios.

Por fim, o terceiro ponto da mostra se concentra na exploração marinha de recursos naturais, particularmente realizada por companhias petrolíferas. Em várias séries de pintura, escultura, vídeo e fotografia, Cuevas expõe as consequências econômicas e sociais da extração comercial de petróleo. O piche (chapapote, em espanhol) é utilizado como elemento em suas pinturas e para cobrir objetos, evocando tanto a tradição pré-hispânica de pintar objetos cerimoniais quanto os acidentes de derramamento de petróleo nos oceanos, resultantes da perfuração por plataformas de extração e vazamentos de navios.

Sala de vídeo

2° subsolo, Edifício Lina Bo Bardi

Janaína Wagner (São Paulo, 1989, vive em São Paulo, Brasil)

7.2.25 — 30.3.25

Curadoria: Leandro Muniz, curador assistente

Inuk Silis Høegh (Qaqortoq, 1972, vive em Qaqortoq, Groenlândia)

11.4.25 – 1.6.25

Curadoria: Teo Teotônio, assistente curatorial, MASP

Vídeo nas Aldeias (Brasil, coletivo fundado em 1986)

13.6.25 – 10.8.25

Curadoria: Isabela Loures, assistente curatorial, MASP

Tania Ximena (Hidalgo, 1985, vive entre Cidade do México e Xalapa, México)

22.8.25 – 28.9.25

Curadoria: Matheus Andrade, assistente curatorial, MASP

Emilija Škarnulytė (Vilnius, 1987, vive em Vilnius e Tromsø, Noruega)

10.10.25 – 23.11.25

Curadoria: Daniela Rodrigues, assistente curatorial, MASP

Maya Watanabe (Lima, Peru, 1983, vive em Amsterdã, Holanda)

5.12.25 – 25.1.26

Curadoria: Glaucea Britto, assistente curatorial, MASP

Acervo em transformação

Durante todo o ano de 2025

2o andar​​

Curadoria: Adriano Pedrosa, diretor artístico, MASP, e Regina Teixeira de Barros, curadora de acervo, MASP, com assistência de Matheus de Andrade, assistente curatorial, MASP

A mostra de longa duração do MASP reúne obras pertencentes ao acervo do museu expostas nos icônicos cavaletes de cristal concebidos pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992). Dentre as obras que integram o acervo, estão O escolar (O filho do carteiro – Gamin au Képi) (1888), de Vincent Van Gogh; Composição (Figura só) (1930), de Tarsila do Amaral, e Okê Oxóssi (1970), de Abdias Nascimento. Com o intuito de propor novas leituras e abordagens, são realizadas constantes atualizações dos trabalhos ao longo do ano, apresentando as diversas facetas da coleção.

SERVIÇO

MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Local: Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista – CEP 01310-200 São Paulo, SP

Telefone: (11) 3149-5959

Horários: terças grátis e primeira quinta-feira do mês grátis; terças, das 10h às 20h (entrada até as 19h); quarta a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas.

Agendamento on-line obrigatório pelo link: masp.org.br/ingressos

Ingressos: R$ 70 (entrada); R$ 35 (meia-entrada)