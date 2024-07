Av. Paulista agora tem coworking gratuito no Top Center Shopping

Em meio à crescente demanda por flexibilidade e espaços de trabalho inspiradores, evidenciada pelo Índice de Confiança da consultoria Robert Half, no qual 71% dos recrutadores e colaboradores de empresas consideram que a flexibilidade é determinante para a atração e retenção de talentos, a Eureka Coworking, rede global do setor, em parceria inédita com o Top Center Shopping, inaugurou, na última terça-feira (18), um coworking totalmente gratuito no renomado centro comercial.

Localizado na Avenida Paulista, 854, no Piso Paulista do shopping, o novo espaço da Eureka Coworking oferece acomodação para até 10 pessoas. A iniciativa propõe um ambiente de trabalho profissional e inspirador, ideal para quem busca trabalhar, se conectar e realizar projetos, tudo isso sem os custos tradicionais de um coworking.

“Acreditamos que a possibilidade do futuro do trabalho ser totalmente centrada nos coworkings é real, e essa parceria nos permite levar essa experiência a um público ainda maior”, afirma Daniel Moral, CEO e cofundador da Eureka Coworking.

A inauguração surge em um momento estratégico: a rede elabora um plano de expansão – ainda este ano – para outras regiões de São Paulo. “Acreditamos que a democratização do acesso a espaços de trabalho flexíveis é fundamental para impulsionar a produtividade e o desenvolvimento profissional. Este espaço gratuito é um exemplo disso”, complementa Moral.

O Top Center Shopping, conhecido por sua localização privilegiada na Avenida Paulista e por oferecer um mix completo de serviços e lojas, também se mostra entusiasmado com a parceria. “Essa parceria reforça o nosso compromisso em oferecer experiências completas para os nossos clientes e visitantes”, destaca Jaqueline Oliveira, coordenadora de marketing do Top Center Shopping. “Acreditamos que isso trará mais dinamismo e atrairá ainda mais profissionais para o shopping, consolidando o Top Center como um centro de negócios e cultura na capital paulista”.

O projeto também se alinha ao Bike Tour SP, negócio social, fundado por Moral e apoiado pelo Top Center, que promove passeios de bicicleta explorando roteiros da capital e incorporando cultura e solidariedade.

O espaço está disponível para uso de segunda a sábados, das 9h às 21h, domingos e feriados das 12h às 18h. Para utilizar o espaço, basta comparecer ao local, de acordo com a disponibilidade.