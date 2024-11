Av. Dr. Eduardo Cotching será interditada parcialmente para obras do Metrô

Devido às obras de extensão da Linha 2-Verde, a Avenida Dr. Eduardo Cotching será parcialmente interditada a partir desta sexta-feira (8/11), às 22h. A intervenção ocorrerá no trecho entre a Rua Felisbela Gonçalves e a Rua Antonio Alves Barril e vai possibilitar a execução de obras fundamentais para a ampliação da linha, que beneficiará a mobilidade urbana da região.

Durante o período de interdição, será implantado um desvio de tráfego no sentido centro deste trecho da Av. Dr. Eduardo Cotching. A previsão inicial para a conclusão das obras e liberação do trecho é de seis meses, com possibilidade de antecipação conforme o andamento dos serviços.

Para garantir a segurança e orientar motoristas e pedestres, o entorno da área interditada contará com placas de sinalização e orientações detalhadas. Além disso, equipes de apoio ao trânsito e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estarão em locais estratégicos para auxiliar no fluxo e orientar os usuários da via.

O croqui abaixo explica como será a interdição: