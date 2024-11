Auxiliar técnico da Ponte Preta, Bazílio Amaral completa 20 anos de carreira: “Gratidão”

Uma vida dedicada ao esporte. Em 2024, Bazílio Amaral completou 20 anos de carreira no futebol. Auxiliar técnico de João Brigatti na Ponte Preta, ele iniciou a trajetória profissional em 2004, justamente na Macaca.

Ao longo das últimas duas décadas, Bazílio Amaral também foi auxiliar de clubes como Paysandu e Santa Cruz. Ele ainda acumula experiências como treinador principal de Sertãozinho-SP, Mixto-MT, Novo-MS e Sete de Setembro-MS.

“Tenho muita gratidão ao futebol. Foram anos de dedicação, aprendizado e muitas histórias. Completar 20 anos de carreira é um marco que me faz olhar para trás com alegria e para frente com motivação para continuar evoluindo”, ressaltou o profissional, de 48 anos.

Com 49 jogos, Bazílio Amaral tem histórico positivo pela Ponte Preta. Ele integrou a comissão técnica da Macaca em 2020, temporada em que o time chegou nas semifinais do Campeonato Paulista, na quarta fase da Copa do Brasil, e liderou a Série B por algumas rodadas. Em 2023, esteve ao lado de João Brigatti na reta final da Série B, ajudando a equipe a se salvar do rebaixamento. O profissional também fez parte da campanha deste ano no Paulistão, onde a Ponte foi até as quartas de final.

“Trabalhar na Ponte Preta é uma honra enorme. É um clube com uma história rica, uma torcida apaixonada. Sou grato a todos os atletas e profissionais que fazem parte desta trajetória, e ao João Brigatti por esses anos de parceria”, concluiu o auxiliar técnico.

Experiência acadêmica

Além das duas décadas de futebol profissional, Bazílio Amaral também possui vasta experiência acadêmica. Ele é bacharel em Treinamento Esportivo e tem licenciatura no curso de Educação Física pela Unicamp. Além disso, possui as Licenças A e B da CBF para treinadores.