Autoridades investigam se ataques de Nova Orleans e Las Vegas possuem ligação

Investigadores do FBI e de polícias locais nos Estados Unidos avaliam a possibilidade de os ataques com carros em Nova Orleans e Las Vegas na quarta-feira (1º) estarem conectados.

Em Nova Orleans, um motorista jogou o carro contra uma multidão e matou pelo menos 15 pessoas. Em Las Vegas, um homem detonou um carro na frente do Hotel Internacional Trump. Ele morreu na explosão e sete pessoas ficaram feridas.

Os dois ataques compartilham algumas semelhanças que chamaram atenção das autoridades. Além de acontecerem no dia de ano-novo em locais de grande circulação de pessoas, ambos os homens alugaram os veículos pelo mesmo aplicativo de aluguel de carros, o Turo.

De acordo com o presidente americano, Joe Biden, as investigações ainda não encontraram nenhuma conexão entre os dois episódios. “A polícia está investigando [a explosão em Las Vegas], inclusive se há alguma possível conexão com o ataque em Nova Orleans”, disse o democrata.

As autoridades policiais enfatizaram que não havia razão para acreditar que os dois episódios estavam conectados, apesar dos comentários de Biden.

O xerife Kevin McMahill do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas disse que as autoridades “acreditam que este seja um incidente isolado”, mas ainda não descartaram uma conexão com o ataque em Nova Orleans. Para ele, o fato de os autores dos dois ataques terem alugado os carros pela mesma plataforma é uma “coincidência“.

OS ATAQUES

Em Nova Orleans, no estado da Louisiana, um homem jogou um carro contra uma multidão em uma rua turística, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo mais de 30 nas primeiras horas de 2025, segundo autoridades locais. Ele foi morto pela polícia logo depois.

O agressor foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão americano de 42 anos nascido no Texas. O Exército dos EUA afirmou que ele serviu na instituição durante 13 anos, incluindo um período no Afeganistão.

O FBI disse que Jabbar carregava consigo uma bandeira do Estado Islâmico, o grupo terrorista ativo no Oriente Médio. O órgão disse ainda que encontrou e neutralizou duas bombas caseiras e que acredita que o autor do ataque não agiu sozinho.

Horas depois, em Las Vegas, no estado de Nevada, uma pessoa morreu e pelo menos sete ficaram feridas após um carro elétrico Tesla Cybertruck explodir do lado de fora do Hotel Internacional Trump, que faz parte do conglomerado de empresas do presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A única vítima fatal foi o autor do ataque.

Segundo as autoridades, o carro estava cheio de fogos de artifício e latas de gás. A Tesla, fabricante do veículo usado no ataque, é uma das empresas do bilionário sul-africano Elon Musk, apoiador de Trump.