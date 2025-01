Tragédia em Nova Orleans: confira os desdobramentos do caso

Um trágico incidente ocorreu na noite de Ano Novo em Nova Orleans, onde pelo menos 10 pessoas perderam a vida e cerca de 30 ficaram feridas após um veículo colidir com uma multidão. As autoridades locais confirmaram os detalhes do ocorrido, que foi marcado por um ataque à segurança pública.

Breaking: At least 10 dead, many injured, after truck rams into a crowd of people on Bourbon Street in New Orleans. pic.twitter.com/Lf6T0tK9bN — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 1, 2025

De acordo com relatos, o motorista da caminhonete, cuja identidade ainda não foi revelada, avançou em alta velocidade contra as pessoas reunidas para celebrar a virada do ano. Após o atropelamento, o condutor disparou contra dois policiais que estavam no local.

Declarações das autoridades

A prefeita LaToya Cantrell classificou o incidente como um “ataque terrorista” e assegurou que uma investigação completa está em andamento para apurar as circunstâncias que levaram a essa tragédia.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, expressou sua indignação ao se referir ao evento como um “ato horrível de violência”. Em uma postagem nas redes sociais, ele fez um apelo por orações para as vítimas e os profissionais de emergência que atuaram na cena, além de recomendar que a população evitasse a área afetada.

Alerta à população

Seguindo a mesma orientação, a agência municipal de preparação para emergências alertou os cidadãos para permanecerem longe da região onde ocorreu o incidente. A polícia de Nova Orleans informou anteriormente que estava respondendo a um evento com múltiplas vítimas, destacando a gravidade da situação.

A comunidade local se une em luto e solidariedade às vítimas e suas famílias, enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.