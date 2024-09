Autoridades de Segurança Públicase reúnem em Congresso de Operações Policiais em São Paulo

Entre os dias 16 e 18 de outubro de 2024, a capital paulista receberá o COP Internacional. O maior encontro da América Latina voltado às operações policiais tem como propósito integrar forças de segurança, defesa e a sociedade civil, promovendo um espaço de diálogo e compartilhamento de soluções. O evento é acessível ao público maior de 18 anos, sendo as inscrições gratuitas para profissionais de segurança pública. Durante três dias, o COP reunirá autoridades do setor, como o Dr. Mário Sarrubbo, Secretário Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, Diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, e o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que estarão entre os mais de 30 profissionais previstos para palestrar nos 2 palcos do evento.

Rede Interfederativa debate investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública

Um dos principais destaques desta edição será a reunião da Rede Interfederativa do Fundo Nacional de Segurança Pública, que discutirá investimentos, com mais de R$ 1,08 bilhão já destinados diretamente aos estados em 2024. “O COP é uma plataforma de excelência para promover sinergia entre as diversas esferas de segurança pública, resultando em ações concretas para a população”, afirma Camila Pintarelli, Diretora do FNSP.

Comitivas de profissionais de segurança pública e encontros de classes e associações

Representantes estaduais e federais de delegações ligadas ao setor participarão de reuniões estratégicas que visam melhorar a coordenação e a resposta às demandas de segurança. Estão confirmados os Encontros do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública – CONSESP, Conselhos Nacionais das forças de segurança do país, Conselho Nacional de Comandantes Gerais – CNCG, Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil – CONCPC, Conselho Nacional das Guardas Municipais – CNGM, entre outros.

Atuação das facções criminosas no Brasil será destaque no evento

O evento será palco de importantes discussões sobre questões urgentes, como o impacto das facções criminosas no Brasil, com a participação de autoridades como o Subsecretário de Integração e Segurança Pública de Minas Gerais, Christian Vianna de Azevedo, que abordará a expansão do PCC e o tráfico de armas e drogas e o Delegado Fabrício Oliveira, Coordenador do CORE-RJ, que apresentará os Desafios Operacionais no Combate ao Crime Organizado.

Outro tema de grande relevância será o papel das forças de segurança no gerenciamento de crises, exemplificado pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul, a ser apresentado pelo Delegado Bolivar Llantada, Coordenador da CORE-RS. Santa Catarina, que lidera o ranking de segurança pública no país, será o foco de uma apresentação sobre as estratégias que resultaram na significativa queda dos índices de criminalidade no Estado, conduzida na palestra do Secretário de Administração Prisional, Carlos Alves.

Para João Sansone, Diretor Executivo do evento, o COP Internacional vai além de um encontro técnico. “Nosso objetivo é fortalecer a colaboração entre as forças de segurança pública, defesa, a iniciativa privada e a sociedade civil. A integração é essencial para enfrentar os desafios de segurança no Brasil. Este evento proporciona o ambiente ideal para essa união de esforços”, ressalta Sansone.

Exposição de soluções nacionais e internacionais

Com uma programação diversificada, o COP Internacional também promoverá um espaço exclusivo para negócios, onde empresas nacionais e internacionais vinculadas ao setor irão expor suas inovações em segurança, defesa, tecnologias e equipamentos, incluindo soluções não letais.

Em paralelo ao COP Internacional 2024, será realizado pela primeira vez no país o Enforce Tac, principal evento europeu do setor de Segurança Pública, organizado pela alemã NürnbergMesse. Na parceria firmada entre o COP Internacional e a Enforce Tac, várias ações de intercâmbio entre os eventos estão previstas, como a presença de autoridades internacionais, compartilhamento de experiências e estudos de casos, além de um espaço exclusivo para expositores estrangeiros.

Para conhecer a programação completa de palestras e expositores do evento, acesse https://cop.international/

Serviço:

Congresso de Operações Policiais – COP Internacional 2024

Data: 16 a 18 de outubro de 2024

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo-SP

Site: https://cop.international/

Inscrições:https://www.sympla.com.br/evento/cop-congresso-de-operacoes-policiais/2430160?referrer=cop.international