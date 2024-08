Autor Jaime Fulanetto, de Nova Odessa, lança livro infantil “O passarinho que não podia voar”

O ano de 2017 mudou completamente a vida de Jaime Fulanetto, de Nova Odessa. Ele sobreviveu a um acidente de moto, mas teve sua vida transformada ao perder as funções de um dos braços. Foi uma longa jornada de reabilitação e readaptação de rotina diante das limitações. A história de superação de Jaime o inspirou a escrever o livro “O passarinho que não podia voar”, da Coletânea Inteligênios, que será lançado neste sábado (17/08/2024), no Espaço Adonópolis, em Americana.

Ilustrado por Vicente Mendonça, “O passarinho que não podia voar” conta a jornada de um passarinho destemido, que nasceu só com uma asa, e conta com os amigos e seu poder de superação para conseguir voar. “Estou muito feliz em poder publicar meu primeiro livro. Mais do que emoção, é a realização de um sonho poder alcançar e motivar outras pessoas através de minha história”, relata.

O livro teve seu lançamento nacional dia 26 de julho, Conet – Congresso Educação para Transformação, em Gramado/RS, onde 50 exemplares foram autografados pelo autor. Neste sábado, o lançamento acontece no Espaço Adonópolis, da Editora Adonis, das 14h às 16h. Além da sessão de autógrafos, haverá contação de histórias com interpretação em Libras e atividades para as crianças. O evento é gratuito, mas é necessário se cadastrar no link abaixo para participar.

Divulgação

SERVIÇO:

Lançamento do livro “O passarinho que não podia voar”

Quando: Sábado, 17 de agosto, das 14h às 16h

Onde: Adonópolis (Rua José Bonifácio, nº 174, Chácara Machadinho, Americana/SP)

Inscrições: https://adonopolis.com.br/#agenda