Autódromo Velocitta traz Turismo Nacional ‘na faixa’ para o público no interior paulista

Pela primeira vez em sete anos, a Turismo Nacional vai acelerar no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. A disputa da quinta etapa da temporada 2024 será mais uma oportunidade para o fã assistir às vibrantes corridas da categoria dos carros mais vendidos do Brasil, com muitas disputas sendo definidas somente na linha de chegada. Neste próximo domingo (25 de agosto), o público terá entrada gratuita para acompanhar as provas no setor do Mirante, arquibancada natural que oferece excelente visão da pista.

As mil primeiras pessoas que chegarem ao Velocitta no domingo poderão assistir às duas corridas programadas para o dia: 9h50 e 15h10. O público também terá acesso, a partir de 11h20, à visitação aos boxes, momento em que o fã poderá conhecer de perto os carros que aceleram na Turismo Nacional, os pilotos que competem na categoria, e ainda ganhar brindes exclusivos, como os bonés oficiais da TN. O público presente também terá à disposição área de alimentação, com opções de food trucks.

O circuito, que ao longo dos últimos anos tornou-se um dos mais importantes do automobilismo brasileiro, está localizado às margens da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP 342, em Mogi Guaçu, cerca de 84 km distante de Campinas — principal cidade da região —, e a 177 km do centro de São Paulo. O Velocitta está a apenas 40 km de Andradas, cidade do Sul de Minas Gerais, estado que recebeu na sua capital, Belo Horizonte, um evento histórico da Stock Car, com presença total de 70 mil pessoas, sendo 45 mil somente no último domingo.

Conhecido pela sua estrutura invejável e visual incrível, o Autódromo Velocitta foi inaugurado em 2014. Em 2017, recebeu pela primeira vez a Stock Car Pro Series, assim como a Turismo Nacional, que àquela época ainda se chamava Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. Portanto, será a primeira vez que o interior paulista receberá a TN nesta nova era, promovida e organizada pela Vicar e com carros empurrados por motor 2.0 e com câmbio paddle-shift, dotados do kit Audace Tech, o que elevou a competição a um novo patamar.

Em 2024, a Turismo Nacional passa a representar também o primeiro degrau na escala evolutiva que pode levar um piloto ao grid da Stock Car. O campeão Overall da categoria A — na somatória dos pontos dos campeonatos Sprint e Endurance — vai assegurar o orçamento bonificado que lhe valerá a promoção para a Stock Series em 2025. Por sua vez, o piloto campeão da categoria de acesso recebe o equivalente a R$ 2,5 milhões, o maior prêmio do automobilismo brasileiro, para bancar o orçamento que lhe garantirá a ascensão à Stock Car Pro no ano seguinte.

Diversão acessível para a família — Com sua história iniciada há sete anos, a Turismo Nacional é uma das categorias mais importantes e competitivas do automobilismo brasileiro. Seu grid é composto por modelos que estão bem posicionados no ranking dos mais vendidos do país, porém dotados de diversos elementos de segurança e performance. Fazem parte da competição, nesta temporada, veículos das marcas Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Peugeot, Fiat, Ford, Citroën e Hyundai.

Desde 2021, a Turismo Nacional foi incorporada ao rol de competições da Vicar Promoções Desportivas, responsável também por categorias como a Stock Car, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil, TCR South America e TCR Brasil. Desta forma, a TN traz para as suas corridas a mesma estrutura da Stock Car e transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, além de entregar aos pilotos um pacote técnico muito competitivo e confiável, com índices mínimos de quebra do chamado trem de força — motor e câmbio —, preparados pela Audace Tech.

Se a Turismo Nacional cativa pelas grandes corridas e batalhas por posição, várias delas definidas na linha de chegada — como aconteceu nesta temporada no desfecho da etapa de Cascavel —, a categoria também chama a atenção por ser um evento para todos os gêneros e idades, com várias famílias presentes às visitações aos boxes, momento em que é possível interagir com os pilotos do grid e vivenciar uma grande experiência.

Com os portões abertos no domingo, o fã do automobilismo poderá acompanhar de perto as duas corridas que vão fechar a etapa do Velocitta e ter um dia de diversão acessível, aliando emoção e muita velocidade.

EVENTO

Turismo Nacional, temporada 2024, quinta etapa

Data: 25 de agosto (domingo)

Local: Autódromo Velocitta

Rodovia SP 342, Km 187, s/n, Nova Louzã, Mogi Guaçu, SP

Entrada gratuita apenas no domingo

Setor disponível: Mirante

Abertura dos portões: 8h

Cronograma do dia

09h50 – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

11h20 – Visitação aos Boxes

15h10 – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)

Estacionamento: R$ 30,00

Classificação etária

Menores de 2 anos não terão acesso ao evento. De 2 a 17 anos, devidamente acompanhados dos pais ou responsável legal. Obrigatória apresentação dos documentos de identificação originais, com foto do responsável e do menor de idade.