Auto Viação 1001 patrocina o retorno de Floribella aos palcos 

A Auto Viação 1001, empresa de transporte rodoviário do Grupo JCA, é uma das patrocinadoras do retorno de Floribella aos palcos. Nos dias 18 e 25 de janeiro, a atriz Juliana Silveira brilha novamente na pele de Maria Flor, personagem que marcou uma geração.

No sábado, dia 18, é a vez do Rio de Janeiro receber o espetáculo no Lagune Barra Hotel. Já no dia 25, o show chega a São Paulo para agitar os fãs no Studio Stage. O patrocínio é mais uma ação da empresa para apoiar a cultura e se aproximar cada vez mais do público mais jovem, apresentando o ônibus como uma excelente opção para realizar uma viagem.

Serviço:

18/01 – 15h – Lagune Barra Hotel – RJ

Av. Salvador Allende, 6.555 – Camorim

25/01 – 15h – Studio Stage – SP

Av. José Maria de Faria, 94 – Lapa de Baixo