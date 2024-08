Auto Shopping Internacional Guarulhos recebe 6ª edição do Encontro e Exposição de Miniaturas

Os apaixonados por miniaturas de veículos têm um encontro marcado no próximo dia 18, no Auto Shopping Internacional Guarulhos. A partir das 10h, o empreendimento abre as portas para a 6ª edição do Encontro e Exposição de Miniaturas, um evento que promete encantar entusiastas e colecionadores de todas as idades com uma fascinante coleção.

Marcas renomadas como Hot Wheels, Majorette, Matchbox e Maisto são os destaques do evento, junto com os modelos raros e exclusivos encontrados apenas no exterior, despertando o fascínio dos entusiastas pelo colecionismo.

Divulgação

Desde clássicos que marcaram época até máquinas futuristas, os visitantes têm a oportunidade de explorar uma diversidade de réplicas, todas a partir de 1/64 do tamanho original, ou seja, 64 vezes menor do que o modelo real. Os participantes podem aproveitar para comprar, vender ou trocar itens entre os colecionadores presentes.

“Estamos muito animados com a realização de mais uma edição desse evento que tem sido um grande sucesso desde o início. A exposição oferece uma experiência divertida e encantadora para todas as idades, proporcionando momentos especiais para toda a família”, comenta Leonardo Furtado, superintendente do empreendimento.

A exposição é realizada em parceria com o Diecast Clube Brasil que organiza, divulga e promove os encontros para admiradores e colecionadores de miniaturas. O evento possibilita também que os participantes conheçam mais sobre a modalidade e troquem experiências com outros fãs.

Divulgação

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de participar de sorteios de diversos brindes, incluindo miniaturas colecionáveis, miniaturas de carrinhos, camisetas, chaveiros e outros itens. Para participar, basta procurar um representante da Diecast Clube Brasil ao chegar no evento e retirar um cupom gratuito.

A entrada para o encontro é gratuita e o estacionamento custa 10 reais nas primeiras duas horas. Os visitantes também podem aproveitar para pesquisar preços e encontrar aquele modelo de carro ideal para cada necessidade entre as mais de 20 lojas do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Serviço

6º Encontro de Miniaturas Auto Shopping Internacional Guarulhos

Data: 18 de agosto, a partir das 10h

Entrada: Gratuita.

Estacionamento pago: 10 reais as primeiras 2 horas e as demais, 2 reais por hora adicional.

Classificação: Livre