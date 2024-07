Auricchio e Tite Campanella lançam a pré-candidatura de Alan de Camargo para Vereador

Em evento organizado pelo empresário Alan de Camargo que contou com a presença do Prefeito José Auricchio Jr., do pré-candidato à Prefeito Tite Campanella e de mais de 150 empresários da cidade para debater políticas públicas, o nome do fundador e gestor do Parque Tecnológico foi indicado como pré-candidato a Vereador.

Alan de Camargo, que tem se destacado com diversas ações na área do desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia, teve sua indicação como pré-candidato à Vereador durante a fala de abertura do encontro feita pelo Prefeito José Auricchio Jr. “Tomo a liberdade de falar que o Alan é o nosso pré-candidato a Vereador porque é um cara diferenciado que conheço há muitos anos. Foi meu subsecretário de inovação e tecnologia e fez muito pela cidade. Criou nosso Parque Tecnológico, o Coworking Municipal e tem trazido muitas startups para o Programa de Aceleração. Ele tem uma interface muito grande com a nossa universidade e é um ativista da política ligado a movimentos de renovação como RenovaBR e o Livres que são movimentos modernos que trazem um oxigênio para a política”.

No encontro, Tite Campanella, pré-candidato à Prefeito, também não poupou elogios à Camargo destacando sua dedicação à cidade. “Alan é um cara preocupado com o desenvolvimento de São Caetano, com seu crescimento e com a mudança da matriz econômica da cidade. É um cara que já está sendo preparado para tomar conta de São Caetano do Sul no futuro”, acrescenta.

O nome de Alan de Camargo já vinha sendo cogitado para participar do processo eleitoral desde sua atuação como Presidente da Rede Global de Empreendedorismo, movimento mundial que fomenta o empreendedorismo como forma de transformação das cidades, e por sua atuação na liderança em partidos políticos como líder do RenovaBR, como Coordenador Estadual do Livres e por sua passagem na Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Caetano.

Alan aceitou o convite e destacou a responsabilidade desse movimento realizado pelo Auricchio e Tite. “Tomo essa missão com muita responsabilidade e determinação. Sou apaixonado pela cidade e quero colocar toda minha experiência e capacitação em favor do processo eleitoral, promovendo um debate propositivo através de políticas públicas modernas que possam efetivamente trazer avanços para a cidade, e depois quero levar essa forma coerente, transparente e moderna para a atuação na Câmara Municipal”.

As eleições municipais vão acontecer no dia 06 de outubro para os cargos de Prefeito(a), Vice-Prefeito(a) e Vereadores (as).