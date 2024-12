Audições abertas para “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” em São Paulo

A produção brasileira de “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” está em busca de atores para dar vida aos icônicos personagens da saga. Anunciadas recentemente, as audições ocorrerão em São Paulo, com inscrições abertas até o dia 28 de dezembro. Essa adaptação é a versão nacional do espetáculo “Harry Potter and the Cursed Child”, que estreou em Londres há oito anos e é reconhecida como a continuação oficial dos livros e filmes de J.K. Rowling. Os papéis disponíveis incluem os protagonistas Harry, Rony e Hermione, além de outros personagens conhecidos como Gina Potter e Draco Malfoy. A produção também está recrutando figurantes e dançarinos, exigindo que os candidatos tenham mais de 18 anos. Para se inscrever, os interessados devem enviar um currículo resumido de no máximo duas páginas e um vídeo de até um minuto apresentando um monólogo. As características físicas específicas para cada papel também são levadas em consideração. “Harry Potter and the Cursed Child” já conquistou o público mundial, atualmente sendo exibida na Broadway, em Nova York, e em outras cidades como Tóquio e Hamburgo. A narrativa se passa quase duas décadas após a queda do vilão Voldemort e segue Alvo Severo Potter e Escórpio Malfoy, que embarcam em uma viagem no tempo com o intuito de corrigir erros do passado, mas acabam criando complicações temporais significativas. Com a expectativa alta entre os fãs brasileiros da franquia, essa produção promete trazer a magia do mundo bruxo para o palco nacional, celebrando uma nova era na história de Harry Potter. A participação nas audições pode ser uma oportunidade única para os atores locais se destacarem em uma das histórias mais amadas da literatura contemporânea.