Audible lança podcast “Não é de Hoje”, sobre a história política do Brasil

A Audible, criadora e distribuidora líder de entretenimento em áudio de alta qualidade, anuncia a chegada da audiossérie “Não é de Hoje” ao seu catálogo para assinantes no Brasil. O conteúdo inédito, produzido pela Trovão Mídia, conta com roteiro e apresentação do historiador Arthur Chacon e do jornalista José Orenstein. Com 10 episódios, esta primeira temporada revisita a história do Brasil ano a ano, abordando décadas marcantes e desconstruindo a ideia de que o país sempre foi pacífico. A série explora conflitos históricos, como a violência contra povos originários e populações marginalizadas, além de eventos que moldaram a polarização política, como o golpe militar de 1964.

“Desde que lançamos o serviço Audible no Brasil, temos pensado e criado um catálogo para os brasileiros, incluindo títulos que abordam a história do nosso país e nosso povo, e retratam a nossa diversidade cultural, social e política. O lançamento ‘Não é de Hoje’ é um desses conteúdos que fazemos questão de oferecer, tanto pela relevância de resgatar a memória nacional quanto pela oportunidade que nos traz de refletirmos sobre a sociedade atual”, afirma Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

Cinco séculos de história brasileira

“Não É de Hoje” aborda cinco séculos de história brasileira, explorando acontecimentos e eventos em diferentes regiões. Os primeiros episódios detalham o processo de colonização, com foco na disputa territorial entre europeus e povos indígenas. Em seguida, a audiossérie analisa os conflitos entre as elites nacionais e as metrópoles, desde a corrida pelo ouro até os embates com o Estado. Conflitos marcantes, como a Revolta dos Malês e da Chibata, são abordados, assim como movimentos que impulsionaram correntes reacionárias, como o integralismo. A greve de 1953 e a construção da Transamazônica também estão entre os temas retratados.

A produção de “Não é de Hoje” envolveu uma equipe talentosa e dedicada da Trovão Mídia, com roteiro assinado por José Orenstein e Arthur Chacon, realização de Ana Bonomi e Ana Azevedo, e suporte de pesquisa conduzido por Joana Salém Vasconcelos. A trilha sonora original, que imprime identidade à obra, é criação de Edwin Ospina. Já a edição, mixagem e finalização da audiossérie ficaram sob responsabilidade do produtor musical Arthur Decloedt. “Não é de Hoje” faz parte do robusto catálogo de conteúdos originais da Audible sobre o país, que inclui títulos como a audiossérie “Yawara: Uma História Oculta sobre o Brasil”, com Alice Braga e Daiara Tukano, e que retrata a história de apagamento dos povos originários; “Angola Janga”, com Luís Miranda e numeroso elenco, sobre o Quilombo e Zumbi dos Palmares; “Apartheid Tropical”, com Thiago André do História Preta, que investiga a segregação racial velada no país; “Chumbo e Soul”, que retrata a experiência dos afrodescendentes durante a ditadura militar no país e tem como um dos focos centrais a cultura dos bailes black da época; e “Do Céu ao Inferno – O Caso Herberts Cukurs”, com Patrícia Hargreaves, que discorre sobre um oficial nazista letão que viveu anos no Rio de Janeiro.