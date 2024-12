Marie Declercq estreia audiossérie ‘Terrivelmente Online’

A Audible, criadora e distribuidora líder de entretenimento em áudio de alta qualidade, anuncia a audiossérie ‘Terrivelmente Online’, que oferece uma viagem por comunidades brasileiras da internet formadas a partir de interesses inusitados e histórias extraordinárias. O conteúdo em áudio de dez episódios estreia no dia 23 de dezembro de 2024. A produção é de Kwaidan Mídia e Zamunda Studio e a narração é de Marie Declercq, jornalista especializada em comportamento e subculturas digitais, que também assina a roteirização ao lado dos diretores Andreza Spinelli e João Paulo Vicente.

Dentre as comunidades abordadas nos episódios de ‘Terrivelmente Online’, o ouvinte irá conhecer o furry fandom, os maníacos por limpeza, grupos fetichistas que curtem engessar pessoas e influenciadores de cemitério.

“Desde adolescente eu passo horas mergulhando em comunidades online de todos os tipos, desde coisas muito aleatórias, como a paixão por fazer bolos, até espaços onde pessoas que passaram por traumas semelhantes dividem sua experiência, como acontece com vítimas de procedimentos estéticos malfeitos”, diz Marie Declercq. “‘Terrivelmente Online’ é uma forma de botar essa obsessão para fora e também de mostrar que a internet ainda pode ser um lugar acolhedor e emocionante para quem quer se expressar sem julgamentos”, conclui Declercq.

O título integra o catálogo de conteúdos originais da Audible lançados este ano no Brasil, como a audiossérie investigativa “Yawara: Uma História Oculta sobre o Brasil”, com Alice Braga e Daiara Tukano; a ficção “Ninguém com Esse Nome”, com Cláudia Abreu e Eduardo Moscovis; as produções que retratam a cultura negra, como “Apartheid Tropical”, de Thiago André; “Angola Janga”, com elenco estrelado por Luís Miranda, Murilo Sampaio e Vaneza Francisca; e “Chumbo e Soul”, com produção da Rádio Novelo. O documentário em áudio “Maníaco do Parque – Um Serial Killer Entre Nós”, com participação especial de Silvero Pereira, e “Juízo Final”, com o elenco do Porta dos Fundos, também estão disponíveis para os assinantes da Audible no país.