Atuação do farmacêutico vai além da dispensação de medicamentos

Para celebrar o Dia Nacional do Farmacêutico (20/01), a Prefeitura de Diadema apresenta profissionais da rede municipal que fazem a diferença no dia a dia da população. É o exemplo da farmacêutica Thalita Negri, da Unidade Básica de Saúde (UBS) Canhema. Ela auxiliou o munícipe Adonias Ferreira de Almeida a entender quais fatores interferem na absorção dos medicamentos e controlar a diabetes com pequenas mudanças na rotina. E isso melhorou a qualidade de vida do montador de painéis eletrônicos.

Há três anos, o morador procurou a UBS para retirar insulina pela primeira vez e recebeu as orientações relacionadas ao seu uso. Na consulta seguinte, ao ser questionado pela farmacêutica a razão de não fazer uso de medicamento por via oral – que estava prescrito -, relatou os efeitos colaterais. A profissional então orientou mudanças na forma de utilizar a medicação, fazer atividade física e algumas mudanças na alimentação.

Recentemente, a medicação foi trocada e Adonias não faz mais uso de insulina, pois a glicemia está controlada. A ação é resultado de um cuidado integral e multiprofissional adotado na Estratégia de Saúde da Família. “Com a consulta farmacêutica foi melhor porque muitas coisas eu fazia sem saber que estavam erradas, como tomar medicação sem receita. Eu também não podia comer alguns alimentos. Depois que comecei esse acompanhamento, sou outra pessoa. Posso comer de tudo e controlo corretamente a diabetes. Se não fosse a Thalita, eu poderia não estar aqui hoje”, elogia Adonias.

Nas consultas farmacêuticas, são abordados fatores que possam influenciar na adesão ao tratamento, como “efeitos adversos, forma de uso da medicação, fatores sociais, financeiros e crenças pessoais, interação medicamentosa, falta de entendimento da receita ou da doença, além de falta de rotina personalizada para uso da medicação”, explica Thalita.

“Comecei como Jovem Aprendiz em farmácia hospitalar, há 20 anos. Hoje, trabalhando na UBS, tenho contato maior com a população nos atendimentos farmacêuticos e consulta. É muita gratidão”, relata a profissional da Unidade Canhema. As consultas são agendadas e direcionadas a pacientes com dificuldade na adesão ao tratamento, aqueles que fazem uso de medicamento, mas não têm melhora, acamados, com dificuldade de leitura e que utilizam vários medicamentos simultaneamente. Nos grupos e visitas domiciliares o papel do farmacêutico é centrado no cuidado com o paciente, o que ajuda a entender e melhorar a efetividade do tratamento.

O profissional responsável pela farmácia está presente em todas as UBSs da rede municipal de Diadema e sua atuação vai além da dispensação de medicamento. Ele ainda pode auxiliar no processo de desmame do uso prolongado de medicamentos. O farmacêutico Julio César Ferruci, da UBS Serraria, realiza o projeto de desprescrição de benzodiazepínico, utilizados para tratamento de ansiedade. “O grupo consiste na diminuição ou retirada completa do medicamento de forma gradativa trazendo melhor de qualidade de vida aos usuários dessa classe de medicamentos que utilizam a mais tempo do que é estabelecido/preconizado. São realizados encontros semanais para abordagem sobre os efeitos do medicamento, escuta qualificada com psicólogo e consulta individual e compartilhada com médico”, explica.

O farmacêutico afirma ainda que é um desafio desmistificar a retirada desse tipo de medicamento como algo negativo. “O uso prolongado pode gerar dependência e tolerância ao medicamento, por isso, a retirada do medicamento tem que ser acompanhada semanalmente pelos profissionais para segurança e adesão do paciente e de forma segura. Temos caso de paciente que usava medicação há mais de um ano e foi possível retirar de forma completa. O fato de ser uma equipe multiprofissional contribui para a abordagem mais abrangente ao tratamento”, enfatiza. O acompanhamento também é feito pela psicóloga Patrícia Helena de Souza de Lima e do médico generalista Gilberto Werner Matni.

Pronto Socorro Central

As recomendações no momento de alta hospitalar da pediatria do Pronto Socorro Central (PSC) também contam com apoio da equipe de farmácia. “O objetivo é que os pacientes internados na observação infantil recebam orientação adequada sobre o uso correto dos medicamentos prescritos, garantindo maior adesão ao tratamento e possibilitando melhora do quadro clínico”, relata o farmacêutico Reynie Brigantir da Costa.

“A orientação é feita em relação à dose, posologia, horário e tempo de tratamento. Na pediatria as doses administradas em crianças são baixas e o uso incorreto pode acarretar em prejuízo a saúde do paciente. Sempre orientamos os pais que em casos de dúvidas procure o profissional farmacêutico da unidade mais próxima da sua residência. Estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas da população”, completa a farmacêutica Carla Costa Vera Muniz.

Assistência Farmacêutica

Diadema possui 38 farmacêuticos que atuam nas 20 Unidades Básicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência em IST, Pronto Socorro Central, Hospital Municipal, além do Centro de Distribuição e coordenação da Assistência Farmacêutica.

Para retirar itens fornecidos na Relação Municipal de Medicamentos (Remume) em Diadema, o munícipe precisa ir a uma das 20 UBSs e levar receita vigente, cartão SUS, carteirinha de matrícula ou comprovante de residência. Já para psicotrópicos, além desses documentos, é preciso apresentar documento com foto da pessoa (com mais de 18 anos) que irá retirar os medicamentos e receita vigente de até 30 dias a partir da data de emissão.