Atriz de Round 6, Lee Joo-Sil, morre aos 81 anos

A atriz sul-coreana Lee Joo-Sil, amplamente reconhecida por sua performance na segunda temporada da aclamada série Round 6, faleceu aos 81 anos. A confirmação de seu falecimento veio através de sua agência, 1230Culture, que informou que a artista sofreu uma parada cardíaca em sua residência na manhã do último domingo, dia 2, e não sobreviveu após ser levada ao hospital em Uijeongbu, na província de Gyeonggi.

Histórico de saúde e luta contra o câncer

De acordo com o Korea Herald, Lee Joo-Sil havia recebido um diagnóstico de câncer de estômago três meses antes de sua morte. Este, no entanto, não foi o primeiro desafio de saúde enfrentado pela talentosa atriz. Em 1990, ela foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado (estágio 4) e os médicos previram que ela teria apenas um ano de vida. Contrariando as expectativas médicas, Lee dedicou-se a um tratamento que durou 13 anos e conseguiu vencer a doença.

Em julho de 2023, a atriz compartilhou sua experiência com o câncer em um programa televisivo. “Descobri no final do estágio 3, e logo progrediu para o estágio 4”, relatou na ocasião. Ela também enfatizou o papel motivador de seus filhos em sua recuperação: “Consegui superar porque tenho filhos”.

Em sua entrevista, Lee destacou a importância da resiliência em tempos difíceis: “Todos se tornam mais fortes em uma crise. Se você se entregar ao desespero, se torna impotente. Quando fui chamada para um filme e disse que estava doente, me responderam: ‘É apenas uma doença, estamos trabalhando’. Fiquei grata por essa mentalidade”.

Carreira e legado no teatro e na TV

A carreira artística de Lee Joo-Sil teve início em 1964 e foi marcada por diversas atuações notáveis no teatro, televisão e cinema. No teatro, ela se destacou em produções como A Morte do Caixeiro Viajante e Macbeth. Na televisão, fez parte do elenco do drama The Uncanny Counter, enquanto no cinema atuou no filme de terror Invasão Zumbi. Seu papel mais recente foi em Round 6, onde interpretou Park Mal Soon, mãe do detetive Hwang Joon-Ho (Wi Ha-Joon) e madrasta de Hwang In-Ho (Lee Byung-Hun).

Além de sua trajetória artística, Lee Joo-Sil também valorizava a educação; ela obteve um doutorado em Saúde Pública pela Universidade Wonkwang em 2010, conforme reportado pelo JoongAng Ilbo.

O funeral da atriz está agendado para o dia 5 de fevereiro no Severance Hospital, localizado em Sinchon, Seul.