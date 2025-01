Round 6: o que se sabe sobre a terceira e última temporada

A Netflix anunciou que a tão aguardada terceira temporada de Round 6 está programada para estrear em 2025, com previsão entre os meses de junho e julho. Este novo ciclo marcará o encerramento da aclamada produção sul-coreana, que conquistou o público global.

Hwang Dong-hyuk, diretor, escritor e produtor executivo da série, expressou sua empolgação em uma carta direcionada aos fãs, onde revelou detalhes sobre a próxima temporada. “Estou muito animado para escrever esta carta para anunciar a data da segunda temporada e compartilhar as notícias da terceira temporada, a temporada final”, declarou. Ele acrescentou que o intenso conflito entre os protagonistas Gi-hun e Front Man será explorado até seu desfecho na nova temporada.

O protagonista da série, Lee Jung-jae, confirmou sua participação na terceira temporada, prometendo aos fãs um retorno marcante. A Netflix já disponibilizou um teaser trailer e um pôster que geraram grande expectativa entre os admiradores do programa. Confira:

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC