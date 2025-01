‘Round 6’ quebra recordes com 68 milhões de visualizações em 4 dias

A aguardada segunda temporada de “Round 6” não decepcionou e alcançou um feito impressionante logo em sua estreia. A série, que já era um fenômeno mundial, registrou 68 milhões de visualizações nos quatro primeiros dias disponíveis na plataforma Netflix. Este número supera significativamente o recorde anterior estabelecido por “Wandinha“, que havia alcançado 50,1 milhões de visualizações em seu lançamento em 2022.

Além do sucesso imediato, a nova temporada rapidamente se destacou na lista da Netflix dos títulos de TV em língua não inglesa mais populares de todos os tempos, posicionando-se no sétimo lugar após os primeiros 91 dias de visualização.

Atualmente, a primeira temporada de “Round 6” lidera essa lista com um total impressionante de 265,2 milhões de visualizações. No entanto, a nova temporada ainda possui tempo suficiente para potencialmente ultrapassar essa marca histórica.

O sucesso foi tão evidente que a nova temporada se tornou o título mais assistido da Netflix entre 23 e 29 de dezembro. A primeira temporada também experimentou um ressurgimento no interesse do público, aparecendo como a terceira série de TV em língua não inglesa mais vista no período, com 8,1 milhões de visualizações.

No que diz respeito ao ranking das séries em língua inglesa, a Netflix foi dominada por dois jogos da NFL transmitidos no dia de Natal. O confronto entre Baltimore Ravens e Houston Texans, que contou com uma performance especial da artista Beyoncé durante o intervalo, ocupou a primeira posição com 14,4 milhões de visualizações. O segundo jogo entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers ficou logo atrás com 14,3 milhões.

Além disso, a sexta temporada de “Virgin River” se destacou como a primeira série roteirizada no ranking em língua inglesa, garantindo o terceiro lugar com 9,2 milhões de visualizações em sua semana completa de lançamento.