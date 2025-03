Atrium Shopping promove Desfile da Inclusão e celebra a diversidade na passarela

O Atrium Shopping, em Santo André, realiza no dia 30 de março a 8ª edição do Desfile da Inclusão, um evento que coloca crianças e adultos com Síndrome de Down no centro dos holofotes em uma passarela cheia de representatividade.

A atração, promete entregar muito estilo, carisma e uma importante mensagem sobre a importância da diversidade. Realizado em parceria com o Projeto Clickssomia 21, o evento acontece no Piso 2, com duas turmas desfilando às 15h e às 18h.

Este ano o evento traz o tema “Desfile de inclusão: que sejamos rede de apoio” e as inscrições para participar já estão abertas e podem ser feitas até 21 de março por meio do formulário no Google Forms. No total, 100 vagas estão disponíveis para modelos profissionais e amadores, que sobem à passarela com looks de lojas parceiras do shopping.

O desfile exalta a beleza em todas as suas formas e prova que estilo e atitude não conhecem barreiras. Mais do que um evento de moda, ele reforça que a inclusão precisa estar presente em todos os espaços, mostrando que não há limites para sonhar, se expressar e brilhar.

O Projeto Clickssomia 21, idealizado por Elaine Oliveira e Eliane Oliveira, nasceu em 2016 com a missão de usar a fotografia como ferramenta de inclusão para pessoas com Síndrome de Down. O projeto promove, exposições e eventos sazonais para fortalecer a visibilidade e o respeito à diversidade.

“Acreditamos que a moda é para todos e queremos que cada participante se sinta valorizado e visto. O Desfile da Inclusão é uma forma de celebrar a diversidade e mostrar que cada pessoa tem seu brilho único. No Atrium, buscamos criar experiências que representem e abracem todos os públicos, reforçando nosso compromisso com a inclusão e diversidade”, comenta Luciano Abílio, coordenador de marketing do shopping.

Serviço:Evento: Desfile da Inclusão no Atrium Shopping

Data: 30 de março

Horário: 15h

Local: Piso 2 do Atrium Shopping

Inscrições: Formulário do Google Forms – docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczC8oLmGFuSv8XYx4NvPpp1Izfi6FSM9O8Rjcz0zz5pM1BYw/viewform

Entrada: Gratuita

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 14 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais