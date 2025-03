Fundação do Livro e Leitura promove curso sobre acessibilidade cultural

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto dará continuidade ao curso “Desenvolvimento de Projetos Culturais Acessíveis” nesta quarta-feira (19), com uma atividade voltada para a acessibilidade de pessoas com Síndrome de Down. A RibDown, instituição que promove a inclusão de pessoas com essa condição, participará do encontro, que acontecerá às 9h30 na sede da entidade (Rua Prof. Mariano Siqueira, 81). A participação no evento é gratuita.

A importância da acessibilidade cultural

A assistente social da RibDown, Ana Letícia Francoy, será uma das convidadas para a roda de conversa desta quarta-feira e destacou a relevância de criar projetos culturais acessíveis. “É fundamental pensarmos em projetos culturais para pessoas com Síndrome de Down, garantindo que todos possam produzir e consumir cultura. Para isso, os eventos precisam estar preparados para atender esse público da melhor forma possível”, afirmou Ana Letícia.

Durante o encontro, dois jovens atendidos pela RibDown compartilharão suas histórias e experiências, abordando as necessidades de acessibilidade para esse público. “Projetos culturais devem considerar todas as pessoas e suas necessidades. No caso das pessoas com Síndrome de Down, é importante adotar uma comunicação mais simples e alternativa, além de eliminar barreiras na forma como nos referimos a elas”, explicou Ana Letícia.

Histórico do curso e próximas edições

O primeiro encontro do curso aconteceu no dia 6 de março e abordou a acessibilidade para cadeirantes, com a participação do produtor cultural Justino Junior. Na semana seguinte, a pedagoga Mayra Zanetti, especialista em Atendimento Educacional Especializado, falou sobre a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em eventos culturais.

SERVIÇO:

Curso: “Desenvolvimento de Projetos Culturais Acessíveis para Pessoas com Síndrome de Down”

Data: 19 de março (quarta-feira)

Horário: das 9h30 às 11h

Local: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto

(Rua Prof. Mariano Siqueira, 81, Jardim América – Ribeirão Preto)

Informações e inscrições: (16) 3911-1050

Participação gratuita