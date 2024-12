Romário celebra formatura de sua filha com síndrome de Down

Na última segunda-feira, 16, o ex-jogador de futebol e atual senador Romário compartilhou um momento emocionante nas redes sociais: a formatura de sua filha caçula, Ivy, no ensino médio. Com 19 anos e portadora da síndrome de Down, Ivy fez um discurso que tocou o coração de todos os presentes na cerimônia.

“Hoje é um dia muito especial para mim, com o qual eu sonho há muito tempo. Se eu estou aqui, é porque eu venci desafios. Quando entrei na escola, muitas pessoas duvidaram que eu chegaria até aqui. A minha vontade de aprender e a minha força nunca deixaram que eu desistisse do meu sonho. A síndrome de Down não me impediu de lutar e conquistar o meu espaço. Muitas pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui”, afirmou Ivy durante sua fala.

Após essa conquista significativa, Ivy expressou sua intenção de seguir na área das artes, anunciando seu desejo de ingressar em uma faculdade de Artes Cênicas. Este novo passo na vida da jovem representa não apenas a conclusão de uma etapa escolar, mas também a continuidade de sua luta e dedicação.

Romário, orgulhoso da trajetória da filha, comentou em sua publicação: “Discurso de Formatura da minha princesa! Mais uma etapa concluída com sucesso em sua vida. Hoje ela está se formando no ensino médio e começará uma nova jornada na faculdade. QUE ORGULHO de você, minha filha! Rumo a Artes Cênicas”.

Ivy é fruto do relacionamento entre Romário e a farmacêutica Isabella Bittencourt. O ex-atleta é pai de outros cinco filhos, sendo um exemplo notável de apoio à diversidade e inclusão familiar.