Crianças podem criar seus próprios dragões em oficina gratuita no Atrium Shopping

Se a imaginação das crianças voa longe quando o assunto é dragões, este fim de semana reserva uma experiência inesquecível no Atrium Shopping. No sábado (15) e domingo (16), os pequenos podem colocar a mão na massa, literalmente, nas Oficinas de Massinha de Modelar Dragões. Uma atividade divertida, gratuita e cheia de magia, perfeita para um passeio em família. A atividade acontece no Piso 2, no corredor entre a Praça de Alimentação e o Cinemark, a partir das 14h.

Durante a oficina, as crianças têm a chance de criar sua própria massinha e moldar dragões únicos, dando vida a essas criaturas mitológicas do jeito que imaginarem. Cada sessão dura 1 hora e comporta até 25 participantes por vez, garantindo uma experiência envolvente e interativa. Para participar, basta se inscrever no local, no dia da atividade, então, é bom chegar cedo!

“Muito mais do que um simples passatempo, a oficina estimula a criatividade, a coordenação motora e o contato com a arte, transportando os pequenos para um universo lúdico e cheio de possibilidades”, destaca Luciano Abílio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

A diversão não para por aí! Depois de dar vida aos seus próprios dragões, as crianças e suas famílias podem explorar a Exposição Internacional Dragões, que traz 10 réplicas gigantes e animatrônicas, algumas com mais de 5 metros de altura, que impressionam pelo realismo, movimento e sons. A atração apresenta figuras inspiradas em mitos e lendas, como o Grande Dragão Verde, Dragão de Bronze, Grande de Fogo, Dragão da Noite e muito mais.

A mostra pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Para completar a experiência, um quiosque temático oferece souvenirs exclusivos para quem quiser levar um pouco desse mundo encantado para casa.

Serviço:Evento: Exposição Internacional Dragões no Atrium Shopping

Data: Até 30 de março

Horário: De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h

Local: Áreas internas e externas do Atrium Shopping

Entrada: Gratuita

Serviço:

Evento: Oficinas de Massinha de Modelar Dragões

Data: 15 e 16 de março

Horário: 14h às 18h

Local: Piso 2, Atrium Shopping

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 14 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais