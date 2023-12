Atrações interativas Disney | Pixar agitam o Grand Plaza neste Natal

A decoração de Natal licenciada da Disney | Pixar está fazendo muito sucesso no Grand Plaza, empreendimento que oferece a melhor experiência em compras, lazer, entretenimento e gastronomia do ABC. Dividido em quatro cenários personalizados de Mickey e Minnie, Frozen, Monstros S.A. e Carros ao redor de árvore natalina de 14m², os visitantes se divertem gratuitamente no espaço com mais de 200m². O local mistura atividades interativas com jogos, hologramas, além de gira gira e simulador de corridas inclusivos para as crianças e suas famílias se divertirem ainda mais neste fim de ano.

“O clima festivo de Natal chegou com tudo no Grand Plaza. Nossa decoração Disney | Pixar está com uma árvore gigante, muitos enfeites personagens 3D, e também com ambientes acessíveis. Nosso empreendimento deixou de ser apenas um local de compras para se tornar um local para viver momentos inesquecíveis de diversão e aventuras”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Na decoração de Natal do Grand Plaza, os ambientes são instagramáveis, com jogos e personagens 3D. A atividade principal, conta com aparições de Mickey e Minnie em holografia e jogo, onde duplas precisam adivinhar os elementos da natureza. Dando sequência à visita, no cenário da Frozen, um gira gira é a atração, que também é acessível para cadeirantes e pessoas com deficiência brincarem. A estação conta ainda com karaokê para os clientes cantarem as canções dos filmes Disney | Pixar como a Let I Go, famosa música tema da animação. No terceiro cenário, Monstros S.A. é o destaque com a famosa Sala do Grito, que testa as habilidades de voz dos participantes com o cilindro que é recarregado de acordo com o volume do grito. Quanto mais barulho de crianças for detectado no espaço, mais energia chega aos cilindros, atingindo o principal objetivo da brincadeira. Na experiência de Carros, além de réplica do Relâmpago McQueen gigante para fotos dos visitantes, um simulador de corrida entre o protagonista e Sally divertem os clientes com muita tecnologia e luz. A brincadeira também é acessível para cadeirantes participarem da disputa. Em todos os ambientes, promotores especializados acompanham as atividades e prestam auxílio às crianças e seus familiares, caso seja necessário.

Para completar o espaço mágico de Natal do Grand Plaza, há uma árvore gigante decorada além de bolas e iluminação especial. Todas as atividades são gratuitas e o cliente deve se cadastrar na fila digital do aplicativo do empreendimento para participar.

Natal Disney | Pixar no Grand Plaza

Decoração e atividades interativas de Mickey e Minnie, Frozen, Monstros S.A e

Carros

Quando: até 24 de dezembro

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados,

das 12h às 20h

Local: Praça de Eventos

Evento Gratuito

Avenida Industrial, 600 – Jardim – Santo André.