Atração do Rock in Rio, Victor Xamã se apresenta em São Paulo neste sábado (24)

O rapper e produtor musical manauara Victor Xamã abrirá, com sua mistura única de soul, hip hop e cultura do norte do país, o Rock in Rio 2024. Mas nesse sábado, dia 24/09, ele antecipa o clima da apresentação no City Lights Music Hall, em Pinheiros, em noite com SD9 e VND. Os shows começam às 22h com ingressos variando entre R$ 30 e R$ 40. A classificação é 18 anos,

Garanta ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/victor-xama-l-sd9-l-vnd/2570337

Com 28 anos, Victor nasceu em Manaus e começou a se destacar na cena hip hop quase uma década atrás com o álbum “Janela” (2015) e continuou a consolidar seu nome com “V.E.C.G” (2017) e o EP “Calor” (2021). No ano passado, lançou o elogiado “GARCIA” (2023), que atingiu milhões de streamings e cujo repertório guiará o show.

O álbum e sua narrativa abordam a experiência de alguém que deixa o norte do país e se muda para uma megacidade no sudeste, em busca de ampliar as possibilidades de seu talento. Destacando os obstáculos, o novo ambiente urbano e um sentimento de autoconhecimento em um território novo, o disco retrata uma história bem brasileira de alguém que sai de sua terra. Essa é uma jornada que reflete a vida do artista, que hoje mora em São Paulo, e de suas jornadas pelo país.

Expandindo a música amazonense pelo Brasil, ele já se apresentou em diversos teatros e festivais como Feira do Livro de Belém, Virada Cultural São Paulo e Casa Natura Musical, colaborando com artistas como Baco Exú do Blues, Léo Gandelman e Rashid.

VND, rapper e compositor de Marechal Hermes, apresenta no City Lights seu primeiro show após o lançamento do álbum “Onde as Histórias se Cruzam”. Conhecido por sucessos como “Cachorrada” e “Bandidas amam Mc Marcelly”, VND traz ao palco sua vivência no subúrbio carioca. Desta vez, convida SD9 que também é parte do selo Exódia Entertainment para fazer parte da festa.

O City Lights Music Hall fica localizado na Rua Padre Garcia Velho, 61

Serviço:

VICTOR XAMÃ l SD9 l VND

Data: 24/08/2024 — sábado

Horário: 22h — Abertura da casa

Local: City Lights Music Hall — Rua Padre Garcia Velho, 61 — Pinheiros, São Paulo/SP