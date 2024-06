Atração do Rock in Rio, Christone “Kingfish” Ingram confirma show em São Paulo

Uma das grandes revelações da música internacional acaba de confirmar única e imperdível apresentação em São Paulo. Atração do Rock in Rio, a sensação do blues Christone “Kingfish” Ingram se apresenta, no dia 12 de setembro, no palco do Teatro Bradesco.

Vencedor de um Grammy e de diversos prêmios do Blues Music Awards, este jovem prodígio, aclamado mundialmente por sua habilidade excepcional na guitarra e sua voz marcante, promete uma noite memorável para os amantes da boa música.

Nascido em Clarksdale, Mississippi, “Kingfish” emergiu como uma das maiores revelações do blues contemporâneo, conquistando o coração de fãs e críticos ao redor do globo. Com apenas 25 anos de idade, ele já acumula uma lista impressionante de performances em grandes palcos e colaborações com lendas vivas do gênero.

No palco do Teatro Bradesco, ele apresentará seu repertório diversificado, que mescla influências clássicas do blues com uma energia vibrante e contemporânea. O público terá a oportunidade de testemunhar sua técnica magistral e seu carisma envolvente, elementos que o tornaram uma sensação internacional.

A venda de ingressos começa, nesta quinta-feira (20/06), às 18h, pela plataforma Uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

O guitarrista, vocalista e compositor Christone “Kingfish” Ingram rapidamente se tornou a voz definidora do blues de sua geração. Reconhecido por seu talento excepcional na guitarra e por suas performances energéticas que cativam públicos ao redor do mundo, a jovem estrela do blues já realizou várias turnês nos EUA e na Europa, e encantou fãs na Austrália, Nova Zelândia e Índia.

Selecionado no verão de 2022 para abrir o show dos Rolling Stones, no Hyde Park, em Londres, Kingfish também se apresentou e fez turnês com amigos, incluindo Vampire Weekend, Jason Isbell, Steve Miller, além do seu mentor Buddy Guy, com quem apareceu no Austin City Limits.

Desde que surgiu na cena em 2019, Ingram foi nomeado para 13 Blues Music Awards e ganhou todos. Em setembro de 2023, lançou seu impressionante terceiro álbum “Live In London”. Gravado em 6 de junho e com ingressos esgotados, no famoso clube britânico The Garage, este disco ao vivo é centrado na guitarra que os fãs ao redor do mundo tanto aclamaram quando o viram tocar pela primeira vez como adolescente no YouTube.

Serviço São Paulo:

Opus Entretenimento orgulhosamente apresenta Christone “Kingfish” Ingram

Data: 12 de setembro de 2024

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Turiassu 2100, Bourbon Shopping – 3° Piso, 05005-900

Horário: 20h (open doors)

Classificação etária: Livre

Duração: 90 min.

Setores e valores:

PLATEIA BAIXA – LOTE 1: R$ 260,00

PLATEIA ALTA – LOTE 1: R$ 220,00

Pontos de venda:

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

*Excepcionalmente nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01/2024 as bilheterias estarão fechadas. Boas festas!

