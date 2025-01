Ator Milhem Cortaz expande a Cannoleria do Bixiga com nova filial na Paulista

A Cannoleria do Bixiga está se preparando para um grande salto, com a inauguração de uma filial na Avenida Paulista e a implementação de uma fábrica para aumentar a produção. Milhem Cortaz também celebra os bons resultados de sua padaria artesanal, com a produção crescente de pães e a parceria com o padeiro Joseph Kairoz.

O ator e padeiro Milhem Cortaz, que recentemente assumiu a Cannoleria do Bixiga, está dando passos significativos para expandir seu negócio. Em uma iniciativa estratégica, ele anunciou a abertura de uma filial na Avenida Paulista, prevista para iniciar operações em maio deste ano, além de implementar uma pequena fábrica que permitirá aumentar a produção de doces de 2.000 para impressionantes 6.000 unidades por semana.

“Alugamos um galpão a apenas três ruas da unidade original, o que nos proporcionou mais espaço na casa principal. Com essa nova fábrica, nosso objetivo é atender a demanda de restaurantes em toda a cidade”, afirmou Cortaz.

A Cannoleria do Bixiga, localizada na Rua Treze de Maio, 718, é conhecida por sua decoração inspirada no icônico filme “O Poderoso Chefão” e oferece uma variedade de cannoli recheados, incluindo opções de pistache (R$ 17,50) e creme de ricota (R$ 14,50). Além dos cannoli, o cardápio também conta com pizzas artesanais — que são produzidas em uma quantidade semanal de 400 — e pratos de macarrão, com uma produção semanal de 150 unidades.

A casa foi inaugurada em 2015 por Alexandre Leggieri, mas encerrou suas atividades em 2023. No final do ano passado, Cortaz se uniu a dois sócios, Luciana Santos e Jaqueson Dichoff, para reabrir o estabelecimento. O antigo proprietário não deixou os novos donos desamparados; ele compartilhou suas receitas e ofereceu orientação durante as primeiras semanas após a transição.

A nova loja na Paulista ficará situada no primeiro andar da Galeria 2001, ao lado do Conjunto Nacional. Em adição aos cannoli, essa filial também comercializará pães da outra empreitada de Milhem, sua padaria artesanal chamada Cortaz o Pão.

A Cortaz o Pão opera em Pedizes e continua a prosperar. “Estamos prestes a completar dois anos e atualmente assamos entre 400 e 500 pães por semana”, declarou Cortaz. A padaria é uma sociedade entre ele e sua esposa, Ziza Brizola, e recentemente contou com a colaboração do padeiro Joseph Kairoz, que se juntou à equipe desde a inauguração em 2023.

Paralelamente às suas atividades empreendedoras, Milhem Cortaz desfruta do sucesso do seu papel como Osmar na novela das sete “Volta por Cima“. Após o término das gravações em abril, ele planeja retornar aos palcos com o monólogo “Diário de um Louco”, uma adaptação altamente elogiada da obra de Nikolai Gógol, sob direção de Bruce Gomlevsky.