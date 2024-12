Atlético-MG estuda contratação de Soteldo, do Santos

O Atlético Mineiro está considerando a contratação de Yeferson Soteldo ao seu plantel, com o objetivo de fortalecer seu setor ofensivo. O atleta, que atualmente pertence ao Santos, foi sugerido pelo recém-anunciado treinador Cuca, que reconhece a necessidade de reforços na equipe. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada pelo clube mineiro.

Cuca e Soteldo já colaboraram anteriormente durante a passagem do técnico pelo Santos, onde o venezuelano integrou o elenco que alcançou a final da Copa Libertadores em 2020, mas acabou sendo derrotado pelo Palmeiras.

Com 27 anos, Soteldo se destaca por sua velocidade e habilidade no drible. Na última temporada, ele esteve emprestado ao Grêmio, onde obteve um desempenho considerável, anotando sete gols e fornecendo quatro assistências ao longo de 2024.

O Grêmio chegou a manifestar interesse em adquirir o jogador em definitivo, no entanto, as negociações não avançaram devido a críticas direcionadas ao atleta por parte da torcida santista após um ano desafiador em 2023, culminando no rebaixamento do clube. A oferta feita pelo time gaúcho foi de US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 15,3 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador, proposta que foi recusada pelo Santos.

A carência de jogadores com as características de Soteldo é evidente no atual elenco do Atlético. Embora Alisson e Palacios possuam atributos semelhantes, ainda não conseguiram firmar-se como titulares. Soteldo apresenta versatilidade, podendo atuar tanto pelas laterais quanto em uma posição mais centralizada no ataque.

O foco do Atlético nesta janela de transferências é reforçar seu ataque, especialmente considerando que três jogadores que compuseram o elenco em 2024 não permanecerão para a próxima temporada: Vargas e Alan Kardec tiveram seus contratos não renovados, enquanto Paulinho está em vias de transferência para o Palmeiras.