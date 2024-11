Atletas paralímpicos, oficina de libras e debates sobre inclusão marcam primeiro dia de Reatech

Nesta quarta-feira (20), o São Paulo Expo recebe a 19ª edição da Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação (Reatech). Reconhecido como referência no setor, o evento terá um estande promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) como destaque na programação.

No primeiro dia da Reatech 2024, o espaço da SEDPcD recebe os atletas do Time SP Paralímpico, incluindo alguns convocados para as Paralimpíadas de Paris 2024, em uma roda de conversa sobre suas experiências. Destaque para Nathalie Filomena e Daniel Yoshizawa do Vôlei Sentado, Sabrina Custódia do Ciclismo, Estephany de Oliveira do Atletismo e Claro Lopes do Para Taekwondo.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas promove palestra sobre os avanços tecnológicos para pessoas com deficiência, destacando ferramentas de acesso digital e de comunicação inclusiva. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP) realiza um debate sobre a importância das políticas inclusivas e a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência.

As oficinas de Libras, com professores surdos, acontecem durante os quatro dias de evento. Os visitantes podem, ainda, nesse período, solicitar a emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA). Para quem estiver buscando oportunidades no mercado de trabalho, o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) estará pronto para receber pessoas e empresas interessadas.