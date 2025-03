Atletas do Time SP Paralímpico participam de competições internacionais em diversas modalidades

Dando início às disputas de março, oito atletas do Time SP Paralímpico participam de campeonatos de tênis de mesa, natação e remo em diferentes países (confira abaixo). Os torneios fazem parte do calendário internacional e reúnem competidores de diversas nacionalidades.

Criado em 2011 pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Time São Paulo Paralímpico conta, em 2025, com um aporte de R$ 8 milhões da SEDPcD, beneficiando 155 atletas em 17 modalidades.

Circuito Mundial de Tênis de Mesa

Na última sexta-feira (14), a seleção brasileira de tênis de mesa encerrou a etapa espanhola do Circuito Mundial da modalidade na cidade de Costa Brava. As paulistas Cátia Oliveira e Joyce de Oliveira, do Time SP, subiram ao pódio em categorias distintas. Competindo em dupla na classe WD 5-10 feminina, elas superaram a chilena Tamara Leonelli e a francesa Flora Vautier por 3 sets a 1, conquistando a medalha de ouro. Joyce, ao lado de Carlos Moraes, também venceu na classe XD 7-10 de duplas mistas, enfrentando Vautier e o também francês Florian Merrien, com placar final de 3 sets a 2.

Nas disputas individuais, Cátia ficou com o ouro ao vencer todas as partidas da classe 1-2, enquanto Joyce encerrou sua participação com o bronze na classe 3-5.

World Series de Natação

Nesta quinta-feira (20), Barcelona, na Espanha, recebe a terceira etapa do World Series de Natação, que já passou por Melbourne, na Austrália, e Lignano Sabbiadoro, na Itália. Entre os dias 20 e 23 de março, os atletas Dennis Souza, Edênia Garcia, Patrícia dos Santos e Talisson Glock representam o Time São Paulo e o Brasil no evento.

O circuito, organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC), reúne nadadores de alto rendimento de vários países e faz parte da programação classificatória para grandes competições, como o Campeonato Mundial e os Jogos Paralímpicos. No formato multiclasses, esportistas com diferentes tipos de deficiência competem juntos.

Campeonato Sul-Americano de Remo Paralímpico

Nesta sexta-feira (21), tem início o Campeonato Sul-Americano de Remo Paralímpico, em Assunção, no Paraguai. Organizada pela Confederação Brasileira de Remo, a competição reúne atletas de diversos países da região.

Cláudia Santos e Jairo Klug, integrantes do Time São Paulo, foram convocados para representar a seleção brasileira no torneio. Além do Sul-Americano, a equipe participará do Campeonato Mundial da modalidade, que ocorrerá em Xangai, na China, entre os dias 21 e 28 de setembro.