Atletas do Time SP disputam última chance no atletismo na busca por índice para as Paralimpíadas de Paris

Uma nova etapa do Desafio CBAt/CPB de Atletismo será realizada neste sábado,15 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB). O objetivo da competição é difundir e desenvolver a prática conjunta do atletismo e do paratletismo no país, além de dar visibilidade aos competidores, que buscam índices para as Paralimpíadas.

O CTPB já recebeu três edições do Desafio em 2024 e as disputas do final de semana valem índice classificatório para os Jogos Paralímpicos. Para os atletas, é a última oportunidade de concorrer a vaga na delegação que irá à Paris disputar o maior evento do esporte, entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro.

Entre os inscritos, 34 fazem parte do Time SP, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o CPB. O Desafio CBAt/CPB será aberto ao público e as provas têm início às 7h30 de sábado, com disputas mistas entre atletas com e sem deficiência.