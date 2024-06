Atletas do Time SP conquistam provas no Circuito Loterias Caixa de atletismo

No último final de semana, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro recebeu as provas do Circuito Loterias Caixa de Atletismo. As disputas que ocorreram entre sábado (08) e domingo (09) valiam vaga para as Paralimpíadas de Paris, e contaram com a participação de 36 atletas do Time SP Paralímpico, patrocinados pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).

Matheus de Lima, atleta do Time SP, alcançou o índice dos 100m com recorde das Américas na classe T44. Ele completou a prova em 11s33, empatando com seu próprio recorde continental, obtido em março do ano passado. Ao todo, treze atletas do Time SP ganharam provas do Circuito Loterias Caixa neste final de semana, incluindo Giovana Boscolo, no arremesso de peso e lançamento de club F32, e Rayane Silva, nas provas de pista dos 100m e 400m T13.

“Além do excepcional desempenho esportivo, precisamos destacar o exemplo de força e disciplina que os atletas demonstram. Competições como esta aumentam nossa expectativa para os Jogos Paralímpicos e, até lá, poderemos ver de perto em nosso Centro de Treinamento a garra com a qual nossos atletas participam de cada prova”, afirmou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

O Brasil tem até o momento 40 vagas garantidas no atletismo para as Paralimpíadas de Paris, que começam em 28 de agosto. A confirmação das vagas e a convocação definitiva será divulgada no final de junho, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

Confira o desempenho dos atletas do Time SP no Circuito Loterias Caixa de Atletismo:

Arremesso de Peso Feminino

Giovana Boscolo – 1º Lugar F32*

Jaqueline Gonçalves – 1º Lugar F37 *

Sueli Soares – 2º Lugar F46 *

Arremesso de Peso Masculino

Caio Pereira – 1º Lugar F12 *

Thiago Paulino 1º lugar F57 *

100m Masculino

João Victor Jacob – 7º Lugar T35

Ryan Pablo Oliveira – 6º Lugar T37

Leandro de Oliveira Viana – 1º Lugar T38

Vinicius Rodrigues – 1º Lugar T63 *

Leandro Abrahão de Almeida Lugar – 2º Lugar T38

Lucas Prado – 1º Lugar T11

Matheus de Lima – 1º Lugar T44

Edson Pinheiro – 1º Lugar T37

Lucas Sousa Pereira – 1º Lugar T47

Kesley Teodoro – 1º Lugar T12

Cristian Ribeira – 1º Lugar T54

Leonardo de Melo – 3º Lugar T54

Christian Gabriel 2º lugar T37

100m Feminino

Victoria Salerno – 1º Lugar T35

Daniele Vitoria Da Silva Costa – 1º Lugar T64

Verônica Hipolito – 1º Lugar T36

Rayane Silva – 1º Lugar T13

Lorena Spoladore – 1º Lugar T11

Jessica Giacomelli – 1º Lugar T54

400m Feminino

Jessica Giacomelli – 1º Lugar T54

Ketyla Teodoro – 2º Lugar T12

Rayane Silva – 1º Lugar T13

400m Masculino

Leonardo de Melo – 2º Lugar T54

Cristian Ribeira – 3º Lugar T54

Ryan Pablo – 2º Lugar T37

Lucas Prado – 1º Lugar T11

Leandro Abrahão – 1º Lugar T38 (recorde brasileiro 51.89

Renato Caetano – 2º Lugar 8 T12

Samuel Conceição – 1ºlugar T20

Daniel Martins – 2º Lugar T20

Lançamento de Club Feminino

Giovana Boscolo – 1º Lugar F32

800m Feminino

Jessica Giacomelli – 1º Lugar T54

800m Masculino

Cristian Ribeira – 1º Lugar T54

Leonardo De Melo – 2º Lugar T54

Salto em Distância Masculino

Michel Gustavo – 1º Lugar T47

Bruno Christian – 2º Lugar T47

Leandro De Oliveira Viana – 1º Lugar T38

Ricardo Oliveira – 1º Lugar T11

Pablo Furlan – 3º Lugar T13

Salto em Distância Feminino

Jardênia Silva – 1º Lugar T20

Debora Lima – 2º Lugar T20

Silvania Oliveira – 2º Lugar T11

Lançamento de Disco Masculino

Claudiney Santos – 1º Lugar F56

200m Feminino

Victoria Salermo – 1º Lugar T35

Daniele Vitoria Costa – 1º Lugar T64

Lorena Spoladore – 3º Lugar T11

200m Masculino

João Jacob – 4º Lugar T35

Ryan Pablo – 4º Lugar T37

Edson Pinheiro – 2º Lugar T37

Christian Gabriel 1º lugar T37

Lançamento de Dardo Feminino

Jenifer Azevedo – 1º Lugar F13

Raissa Machado – 1º Lugar F56