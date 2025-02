Atletas do Time São Paulo Paralímpico conquistam pódios em competições de inverno na Itália

No último fim de semana, foi realizada em Val di Fiemme, na Itália, a etapa italiana da Copa do Mundo de Esqui Cross-Country Paralímpico. Os competidores Cristian Ribera e Aline Rocha, do Time São Paulo Paralímpico, levaram três pódios na competição.

Cristian ficou com o ouro na prova rápida da classe sitting (sentado) no último sábado (1), com o tempo de 2min e 29s. No domingo (2), ele foi prata na prova de 10 km, com o tempo de 24min55s, fica ndo atrás apenas do chinês Zhongwu Mao. Aline ganhou a prata na prova de 10 km na classe sitting, completando o percurso em 29min e 27s, logo após a estadunidense Kendall Gretsch.

Na próxima semana, os atletas seguem para Toblach, também na Itália, para disputar a primeira etapa do Mundial de Esqui Cross-Country.