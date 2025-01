Atletas do Time São Paulo Paralímpico estão em duas Copas do Mundo de inverno na Itália

Os atletas do Time São Paulo Paralímpico, Aline Rocha e Cristian Ribera, desembarcam em Val di Fiemme, na Itália, para representar o estado e o país em duas modalidades de esportes de inverno: Biatlo e Esqui Cross-Country.

Nos dias 29 e 30 de janeiro, os atletas participam da Copa do Mundo de Biatlo. Em seguida, nos dias 1º e 2 de fevereiro, competem na etapa italiana da Copa do Mundo de Esqui Cross-Country. Ambas as competições acontecem na mesma cidade.

A dupla, que já foi porta-bandeira do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2022, em Pequim, tem conquistas importantes: Aline foi ouro na prova rápida e bronze nos 18 km de esqui cross-country em Ostersund, Suécia, em 2023; ouro nos 800m T53/T54 e prata nos 400m e 1500m no Parapan de Santiago, no Atletismo.

Cristian tem ouro e prata na Copa do Mundo de esqui cross-country em Toblach, Itália, em 2024, e levou prata nos 100m, 400m e 1500m e bronze nos 800m T54, no Parapan de Santiago, em 2023, no Atletismo.

Time São Paulo Paralímpico

O Time São Paulo Paralímpico foi criado pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2024, contou com R$ 7,2 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas.