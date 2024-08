Atletas de Nova Odessa conquistam 7 medalhas na Copa + São Paulo de Kung Fu

O projeto social da Escolinha de Kung Fu da Prefeitura de Nova Odessa, mantida por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, segue conquistando medalhas em campeonatos. No último final de semana, dias 24 e 25/08, alguns atletas do município deram um show no tatame em Cosmópolis, durante a Copa + São Paulo de Kung Fu.

Ao todo, os atletas novaodessenses conquistaram 7 medalhas: Gustavo Matos da Silva, medalha de ouro no Combate Kuoshu Intermediário, Samuell Souza de Almeida, medalha de ouro na Categoria Koushu, Sandersan Souza de Almeida, medalha de prata na Categoria Koushu, João Pedro Dell Duca conquistou a medalha de prata na Categoria Koushu. Já na categoria Tradicional Formas Avançadas, Gabriel Custódio Rodrigues levou o ouro, enquanto Alice Dell Duca e Gabriela Aparecida conquistaram o terceiro lugar na categoria.

PMNO/Divulgação

Para o mestre Alexandre de Almeida, faixa preta e 8º dan e que ensina o esporte por meio do projeto social, foi mais uma vitoriosa competição dos atletas novaodessenses. “Esse foi um importante resultado do kung fu de nossa cidade. Estamos felizes com o resultado e as medalhas dos atletas na Copa + São Paulo de Kung Fu, pois comprova a dedicação, o talento e o esforço deles nos treinos da Escolinha”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes, Renan Reis, também comemorou o pódio da equipe de Nova Odessa. “É motivo orgulho ver os atletas do kung fu representando nossa cidade e conquistarem pódio. Estão de parabéns pelo talento, e as medalhas são fruto do treinamento que eles vêm recebendo do nosso mestre Alexandre, o qual parabenizo e cumprimento, por tudo que ele tem feito pela modalidade em nossa cidade”, disse.

O adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, não poupou elogios aos atletas e ao mestre Alexandre. “Temos que comemorar mais esse importante resultado do kung fu de Nova Odessa, que segue brilhando e conquistando pódio. Sem dúvida, ver a evolução dos nossos atletas nos enche de orgulho”, comentou.

KUNG FU

O esporte é uma arte marcial chinesa, criada em 525 a.C. Seus movimentos de ataque e defesa foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais. A modalidade é dividida em estilos, que variam de acordo com suas características.

“Kung Fu” é uma expressão antiga que significava, no dialeto cantonês, “tempo e esforço desprendido numa atividade”, “grau de perfeição alcançado em qualquer área de atuação”, ou ainda “conhecimento profundo de um assunto”.

Na década de 1970 essa expressão cantonesa, utilizada para denominar as artes marciais chinesas, ficou mundialmente conhecida através dos filmes de artes marciais. Entretanto, a expressão gramaticalmente correta para designar arte marcial é Wushu, originária do mandarim (que passou a ser a língua oficial chinesa após 1945).

Mais informações sobre a Escolinha de Kung Fu da Prefeitura de Nova Odessa podem ser obtidas na sede da Secretaria, no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, na Rua João Bassora, nº 543, nos dias úteis.