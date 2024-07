Atividades literárias são destaque na JHSP durante segunda quinzena de julho

Para a segunda quinzena do mês de julho, a Japan House São Paulo oferece em sua programação livre e gratuita, atividades voltadas para obras literárias japonesas, além de poder participar de visitas guiadas e workshop com foco na moda japonesa e nas exposições em cartaz.

Já nos primeiros dias da quinzena, os visitantes poderão participar das visitas mediadas livres e gratuitas pela mostra Efeito Japão, que acontecem nos dias 20 e 27, às 11h; e nos dias 24 e 31, às 11h e às 15h. Durante os encontros, os visitantes poderão conhecer mais a fundo a história e a trajetória da moda japonesa dos últimos 70 anos por meio de 15 criações assinadas por 13 designers consolidados no mercado mundial. A exposição traz ainda um panorama da evolução da moda e dos diferentes contextos socioeconômicos ao longo das décadas, passando pelo boom econômico do Japão pós-guerra, até os dias atuais.

Já para as crianças, a programação da Japan House São Paulo apresenta a atividade Publicação Infantil Kokoro na Moda, no dia 21 de julho, às 11h e às 14h. Nela, a equipe do educativo convida as crianças a conhecerem mais sobre a nova publicação “Kokoro na Moda”, que explora o universo da moda por meio de peças de roupas, cores, tecidos, formas e mais. De forma leve, lúdica e divertida, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais a fundo a publicação e criar um esboço de moda com base no que aprenderão com a personagem criada pela JHSP para apresentar a cultura japonesa para os pequenos. É possível conhecer mais sobre ela e outros temas da cultura no Almanaque Infantil da Japan House São Paulo, disponível para download no site.

Nos dias 24 e 25 de julho, com sessões às 10h30 e às 14h30, a JHSP oferece em conjunto com a artista têxtil Tati Polo, o Workshop de Shibori, inspirado em uma das peças da exposição “Efeito Japão”. A atividade apresenta detalhes sobre o shibori, técnica de tingimento têxtil japonesa que remonta ao século VIII, em que são utilizados linhas e pedaços de madeira para impedir que o corante chegue até o tecido, formando padronagens únicas. Durante a atividade, os participantes aprenderão sobre a história da técnica milenar, suas técnicas e padronagens, e poderão criar seu próprio shibori, feito com tingimento natural, para levar para casa.

Voltado para o universo literário japonês, a Japan House SP realiza no dia 25 de julho, às 19h, o Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um, que apresenta a obra “O Castelo no Espelho”, de Mizuki Tsujimura. O bate-papo online, que terá participação especial de Janaína Tokitaka – roteirista, autora e ilustradora de livros para crianças e adolescentes, discutirá os temas de solidão, sacrifício, amizade e confiança presentes na obra. A história narra os acontecimentos que permeiam a jornada de sete adolescentes que, ao descobrirem os espelhos em seus quartos brilhando, são levados a um castelo comandado por uma garota que usa uma máscara de lobo, e descobrem que, caso não deixem o castelo até às cinco da tarde, enfrentarão graves consequências. Pouco a pouco, os adolescentes descobrem os mistérios que cercam o castelo e a garota mascarada, encontrando uns nos outros as respostas para suas próprias dúvidas internas. Para participar do evento online, com transmissão simultânea via plataforma Zoom, é necessário realizar inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Editora Morro Branco até o dia 27 de julho, usando o cupom “JHSP451”.

Ainda voltado para a literatura, o Ciclo de Mangá de julho convida o público para uma roda de conversa presencial no dia 27, às 15h. Nesta edição, será discutido o clássico mangá “Card Captors Sakura”, criado em 1996 pelo grupo inteiramente feminino de mangakás CLAMP e publicado no Brasil pela JBC. A história gira em torno da garota Sakura, que precisa recuperar cartas mágicas que se espalharam pela cidade usando poderes mágicos recém adquiridos. A obra se tornou um marco do gênero “garotas mágicas” e uma das principais e mais conhecidas histórias do grupo, publicado originalmente em 12 volumes e adaptado para a televisão em uma série animada de 70 episódios. Durante o bate-papo, os participantes serão apresentados ao universo de Sakura, e poderão discutir sobre a delicadeza dos traços e a criação dos designs das roupas das personagens, além das inspirações e referências das criadoras para o mangá. Para participar do Ciclo de Mangá, é preciso fazer a retirada de senha 30 minutos antes na recepção da JHSP.

Fechando a programação, no dia 28 de julho, às 11h e às 14h, acontece a oficina infantil Tingimento em dobras de papel, inspirada no Itajime Shibori, técnica de tingimento tradicional japonesa. Explorando os aspectos bidimensionais e tridimensionais do papel, as crianças experimentarão os processos de dobras e tingimentos utilizando tal superfície, explorando a diversas formas e padrões por meio da criatividade. Para participar desta oficina – indicada para crianças de 4 a 12 anos acompanhadas de adultos – é necessário retirar senha na recepção 30 minutos antes.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos

Período: até 1° de setembro

Entrada gratuita

Exposição Sutorīto Fashion: Moda das Ruas

Período: até 20 de outubro

Entrada gratuita

Visitas mediadas: Exposição Efeito Japão: Moda em 15 Atos (Presencial)

Quando: 20 e 27, às 11h; 24 e 31 de julho, às 11h e às 15h.

Atividade Infantil – Publicação Kokoro na Moda (Presencial)

Quando: 21 de julho, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Oficina para crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas de adultos.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Workshop de Shibori

Quando: 24 e 25 de julho, às 10h30 e às 14h30

Duração: 120 minutos

Por questões de segurança, nesta oficina não será permitida a participação de crianças. Será permitida a participação a partir dos 12 anos, mediante a presença de um adulto acompanhante.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

O Castelo no Espelho, de Mizuki Tsukimura

Quando: 25 de julho, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 30% de desconto na compra do livro pelo site da Editora Morro Branco até o dia 27 de julho, usando o cupom “JHSP451”.

Ciclo de Mangá (Presencial)

Card Captors Sakura, de CLAMP

Quando: 27 de julho, às 15h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Oficina infantil – Tingimento em dobras de papel

Quando: 28 de julho, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Oficina para crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas de adultos.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.