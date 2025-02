Atividade física como antídoto para o estresse

Excesso de trabalho, rotinas corridas e cansativas são os principais vilões da saúde mental na atualidade. Chamados de “doença do século”, os transtornos psiquiátricos já afetam 56 milhões de brasileiros, conforme pesquisa Covitel de 2024. Para prevenir esses impactos, é essencial buscar por atividades que promovam o equilíbrio emocional. Mais do que performance e competição, o esporte se mostra uma ferramenta poderosa para o combate aos desafios psicológicos.

Considerado o “hormônio da felicidade”, a endorfina ajuda a manter a saúde mental em dia. Independente de qual esporte seja, enquanto praticado, há a liberação desse hormônio, aliviando o estresse e melhorando o humor. Por outro lado, a atividade física ajuda na melhora da autoestima, controle da ansiedade e melhora da concentração.

Muitos são os benefícios de se manter ativo e saudável ao mesmo tempo, com a prática dos esportes, mas é necessário manter uma constância para os efeitos serem observados a longo prazo. Ewerthon Henrique fez história nos gramados jogando pelos times Corinthians, Borussia Dortmund e Palmeiras, mesmo após 10 anos de aposentado, nunca deixou de estar em forma ou praticar os esportes.

“O futebol sempre foi minha paixão, mas depois que saí do campo, percebi o quanto ele também era meu suporte emocional. Hoje em dia, pratico boxe, futevôlei, corrida e tênis. Manter a atividade física me ajuda a ter equilíbrio e energia para lidar com os desafios da vida”, afirma Ewerthon.

O professor de jiu-jitsu Flávio Guilherme Gilli observa que muitos alunos chegam na academia buscando uma forma de ocupar a mente: “Muitos alunos vêm em busca de um hobby para se ocupar no tempo livre, mas acabam descobrindo um verdadeiro alívio no jiu-jitsu para o estresse e a ansiedade. O esporte ajuda a canalizar a energia, melhorar a disciplina e construir uma mentalidade mais forte, o que reflete diretamente na saúde mental de quem pratica”, afirma.

Cuidar da saúde mental parece uma tarefa difícil, mas quando contamos com a ajuda dos esportes, fica tudo mais fácil. Encontrar tempo para uma atividade física não deve ser um luxo e sim como uma necessidade para manter a saúde mental.