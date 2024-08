3 hábitos simples que melhoram a rotina e reduzem o estresse

Levar uma vida mais leve pode ser um grande desafio para muitos brasileiros. Infelizmente, o estresse e a rotina são dois dos grandes causadores de hábitos ruins que afetam a qualidade de vida, como o consumo exagerado de comidas gordurosas e o aumento na quantidade de açúcar e doces. Segundo uma pesquisa realizada pela Sapien Labs, o Brasil tem o quarto pior nível de saúde mental da análise, sendo superado apenas por África do Sul, Reino Unido e Uzbequistão. Ainda de acordo com os dados levantados, os brasileiros ocupam o terceiro lugar dos países mais estressados.

“A rotina reduz nossos hábitos mais simples e necessários como reservar uma hora para o almoço, ou até mesmo uma pausa para tomar um café durante o expediente de trabalho. São ações simples e que fazem toda a diferença no final do dia”, reforça Débora Costa, Líder do Conteúdo do Glorify.

Confira 3 hábitos que melhoram a rotina e reduzem o estresse

– Pratique atividade física

Um antídoto eficaz para redução do estresse é a prática de atividades físicas. Fazer 30 minutos de caminhada, corrida, yoga ou até mesmo musculação liberam endorfinas, conhecidas como hormônios da felicidade, diminuindo a tensão e a ansiedade.

Além disso, aliar a atividade física com uma alimentação balanceada é fundamental para uma mente saudável e equilibrada. Invista em alimentos ricos em ômega 3 como peixes e nozes.

– Reserve um tempo para meditar

Um estudo do Centro de Pesquisa de Consciência Plena da UCLA, sugere que a meditação é um grande aliado no enfrentamento da depressão e ansiedade. A gratidão ajuda a interromper o ciclo de inatividade ao amplificar o desejo de buscar atividades gratificantes.

O Glorify é um aplicativo gratuito de devocional diário que permite ser acessado a qualquer hora e lugar. Divididos por temas, o app permite escutar músicas, fazer anotações e orações em conjunto. A categoria “meditações” disponível no aplicativo possui uma série de conteúdos específicos para quem deseja fazer reflexões em diversos momentos do dia, inclusive durante a prática de atividades físicas.

– Descanse

Descansar é essencial para a recuperação do corpo e da mente. De acordo com o Instituto do Sono, durante o descanso ocorrem as principais funções de renovação do organismo, como reparação de tecidos, recuperação muscular, restauração do sistema imunológico, produção hormonal, consolidação de memórias e até fortalecimento de emoções positivas.

A falta de sono aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e pode afetar negativamente o humor e a produtividade. Portanto, estabelecer uma rotina de descanso ajuda no bem-estar físico e mental, diminuindo o estresse.