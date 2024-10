Atacadão realiza processo seletivo coletivo para 835 vagas de emprego em São Paulo e Grande São Paulo

São Paulo, outubro de 2024 – O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, realizará, na próxima segunda-feira, 14 de outubro, um processo seletivo coletivo para 835 vagas de emprego em São Paulo e Grande São Paulo. Ao todo, 54 lojas da região irão receber a seletiva, que acontecerá das 9h às 17h.



Entre as vagas disponíveis estão, principalmente, aquelas voltadas às funções operacionais de loja, como repositor(a), operador(a) de caixa e auxiliar de depósito. Para participar do processo seletivo não há necessidade de experiência anterior, basta comparecer a uma das 54 unidades participantes, com ou sem currículo.



Todas as posições oferecem benefícios diversos aos colaboradores, como plano de saúde e odontológico, cartão Atacadão com descontos especiais, cesta natalina ao final do ano, programa de atendimento ao funcionário e sua família, cooperativa de crédito e refeitório na empresa.



As unidades participantes do processo seletivo estão localizadas na capital de São Paulo e nos seguintes municípios da Grande São Paulo: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.



Para conferir o endereço da unidade mais próxima e de interesse, acesse: Link



Serviço: processo seletivo do Atacadão em São Paulo e Grande São Paulo

Data: 14 de outubro (segunda-feira)

Horário: das 9h às 17h

Endereço: consultar a unidade escolhida no site

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 370 unidades de autosserviço e 36 atacados de entrega e centros de distribuição, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais, e está em contínua expansão.

Com base nos pilares estratégicos de combate à fome e às desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta & biodiversidade, o Atacadão tem o compromisso de oferecer produtos de qualidade a preços justos aos seus clientes.

Com 62 anos de história, mais de 73 mil colaboradores e presença em mais de 220 municípios, também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online. O Atacadão está entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com ranking divulgado pela Kantar, e entre as 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas de 2023 e 2024, segundo a consultoria global de marcas Interbrand. Em 2023, a rede conquistou importantes prêmios para o setor, como o 1º lugar na categoria atacadista no Top of Mind, da Folha de S. Paulo, o primeiro lugar no ranking de varejo, supermercados e e-commerce do Prêmio BandNews e a 10ª colocação do ranking geral das 1000 Maiores Empresas do País, do Valor Econômico. O Atacadão também lidera o Ranking ABAAS (Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço) e da ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados).