Assistente virtual Luzia tem aplicativo próprio com funcionalidades exclusivas

Referência em educação, a assistente pessoal de Inteligência Artificial (IA) Luzia está pronta para oferecer serviços gratuitos, seguros e fáceis de usar aos seus usuários. A Luzia está presente no WhatsApp mas, diferentemente do que muitos podem pensar, a assistente virtual não é um chatbot do WhatsApp, especificamente. Hoje, a companhia conta com aplicativo próprio com funcionalidades extras e exclusivas disponíveis aos 50 milhões de usuários ao redor do mundo espalhados em 40 países, incluindo Brasil e Espanha.

Com o compromisso de aprimorar constantemente a tecnologia disponibilizada, a Luzia é extremamente versátil e adaptável às necessidades do usuário final. Por meio de diferentes “personagens”, a Luzia auxilia os usuários com questões específicas, como o aprendizado de uma nova língua, a resolução de um problema matemático ou a reflexão sobre alguma questão de convívio interpessoal. Além disso, existe a Luzia Surpresa, uma nova Luzia disponível para conversar e interagir com o usuário todas as semanas.

Pensando nos diferenciais que tornam a Luzia única, a questão da privacidade também é um ponto de destaque se comparado com outras inteligências artificiais (IA) e chatbots. A maneira com que a Luzia funciona é a seguinte: as mensagens enviadas para a Luzia por cada usuário são processadas anonimamente via criptografia em todas as etapas de processamento – detalhe que torna o app ainda mais completo se comparado com a versão disponível no WhatsApp.

“A inteligência artificial surge como uma facilitadora para ajudar no desenvolvimento de projetos e possíveis tomadas de decisões, mas nos da Luzia, mas ela não substitui o acompanhamento familiar e pedagógico no processo. Nossa ferramenta serve como um apoio para potencializar as relações humanas”, afirma Pablo Delgado, head de marca e comunicação da Luzia.

Delgado ressalta que, ao analisar a arquitetura técnica, a Luzia se baseia em uma combinação dos melhores modelos de linguagem de grande escala (do inglês, LLM) – além de contar com diferentes APIs (Interface de Programação de Aplicação) como o GPT-4o, Gemini e Llama 3, permitindo rápidas e avançadas adaptações às novidades tecnológicas, em nome da qualidade e performance do produto.

Conheça as ferramentas exclusivas da Luzia

Criação de Imagens – Por meio da pergunta “O que você quer criar?”, o usuário pode usar a ferramenta para ilustrar trabalhos escolares e ajudar na preparação de apresentações, por exemplo.

Matemática – A ferramenta permite a resolução de qualquer problema matemático, por meio de um carregamento de imagem ou da inserção do problema. A Luzia ajuda na resolução, simplificando as contas com as devidas explicações.

Leitor de Documentos – Por meio do carregamento de um arquivo em .pdf, a Luzia pode resumir, extrair ideias-chave ou responder perguntas sobre o documento.

Reconhecimento de Imagens – A funcionalidade ajuda o usuário a estudar, traduzir ou resolver problemas contidos em imagens, o que pode ser uma boa alternativa de apoio durante os estudos.