Assalto a banco pelo telhado em São Carlos termina com roubo de R$ 800 mil

Um assalto audacioso ocorreu em São Carlos, no interior paulista, quando um grupo de criminosos invadiu uma agência bancária pelo telhado e roubou R$ 800 mil. O incidente aconteceu na manhã de sexta-feira (29), na rua Miguel Petroni, após a entrega de dinheiro por um carro-forte à unidade da Caixa Econômica Federal.

Os assaltantes utilizaram um terreno baldio para acessar o telhado da agência e surpreenderam funcionários e clientes, que se encontravam no local. Câmeras de segurança registraram o momento em que o teto desabou e os criminosos emergiram dos escombros. As imagens também mostram clientes fugindo em direção à rua, enquanto os ladrões escapam com ao menos um malote de dinheiro.

O ataque, que durou poucos minutos, culminou em uma fuga a pé. Três homens foram vistos correndo por uma rua próxima; um deles estava armado e efetuou disparos enquanto outro carregava um pacote. Apesar da rápida resposta do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, ninguém foi preso até o momento.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou que o caso será investigado pela Polícia Federal, dada a gravidade do roubo e a soma subtraída. Em comunicado oficial, a Caixa Econômica Federal afirmou estar cooperando plenamente com as investigações, fornecendo informações exclusivamente às autoridades competentes.

Este episódio ressalta a vulnerabilidade das instituições financeiras a métodos de assalto criativos e audaciosos. O incidente chama atenção para a necessidade de reforçar medidas de segurança em agências bancárias, especialmente aquelas situadas em regiões com terrenos baldios nas proximidades. O desfecho deste caso será crucial para avaliar a eficácia das ações policiais na busca por justiça e recuperação do montante roubado.