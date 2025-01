Assaí doa mais de 480 toneladas de alimentos

As lojas do Assaí em todo o Brasil superaram a meta estabelecida para a Campanha “Alimento a Gente Compartilha”, ao arrecadar 422 toneladas de alimentos. O Instituto Assaí, responsável pela ação, também contribuiu com 15% a mais do total arrecadado, ou seja, doou mais 63 toneladas, somando um total de 485 toneladas de alimentos entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social. As 111 lojas do estado de São Paulo arrecadaram cerca de 182 toneladas de alimentos para instituições locais.

A campanha, que ocorreu de 3 a 24 de dezembro de 2024, teve como objetivo sensibilizar clientes, fornecedores(as) e colaboradores(as) a se unirem em prol das pessoas que mais precisam. Ao longo das três semanas, os pontos de coleta nas lojas do Assaí receberam alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, leite em pó e outros itens básicos essenciais para a alimentação das famílias atendidas.

Além disso, a ação contou com o apoio de mais de 100 instituições parceiras, que garantiram a coleta e redistribuição das doações para diversas comunidades de todo o Brasil. O esforço conjunto do Instituto Assaí e das organizações sociais fez com que a campanha alcançasse um impacto significativo, superando as expectativas de arrecadação e ajudando milhares de famílias. No ABC Paulista, as instituições apoiadas pelo Instituto Assaí incluem: Associação Hebron (Santo André), Ação Da Cidadania (Santo André), Instituto SOS Gente (Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá), ONG Mãos Que Abençoam (São Caetano do Sul), Instituição Assistencial Meimei (São Bernardo do Campo), Instituto Viva De Desenvolvimento E Ação Social (Diadema).

O Instituto Assaí segue firme na atuação de combater à fome por meio do seu programa de Segurança Alimentar: somente em 2024, distribuiu mais de 5.4 milhões de refeições. Este resultado é fruto de ações transformadoras e contínuas, desenvolvidos pelos projetos Cozinhas Solidárias, Destino Certo, Doações de Cestas de Alimentos e Assistências em Emergências Climáticas, que têm impactado positivamente as comunidades mais vulneráveis e ajudado a garantir alimentos a quem precisa. A campanha “Alimento a Gente Compartilha” é um reflexo do compromisso contínuo do Assaí em promover ações que beneficiem as comunidades em que está inserido.